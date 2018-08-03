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Стиль жизни

Дюкан, сыроедение и никакого спорта: раскрыты секреты отличного внешнего вида герцогини Кейт

6:20 3 августа 2018   903
Герцогиня Кейт
Инф. «ФАКТОВ»

В отличие от своей ее сестры — Пиппы Миддлтон, герцогиня Кембриджская не очень активно занимается спортом. Однако она придерживается строгой диеты, которая включает сырые продукты питания, высокое содержание белка, минимальные углеводы и иногда десерты, пишет британское издание The Sun.

Белковая пища

Кейт Миддлтон придерживается диеты Дюкана, которая помогла ей похудеть перед свадьбой и после ее первых двух родов. Эта диета состояла из мясных белков, овощей, фруктов и цельнозернового хлеба.

Сыроедение

36-летняя Кейт является поклонником тенденции сыроедения. Она предполагает, что нельзя есть ничего кроме сырых продуктов.

В течение 2014 Кейт принимала севиче — сырую рыбу, маринованную в лимонном или лаймовым сока и других специях — арбузные салаты, гаспачо, ягоды, табюле (салат, основными ингредиентами которого являются булгур и мелко рубленную зелень петрушки) и миндальное молоко.

«Кейт уже имеет идеальную фигуру, но ее мотивация заключается в достижении сияющей кожи», — рассказывает источник.

Кроме того, несмотря на то, что Кейт Миддлтон и Принц Уильям имеют шеф-повара в своем доме, герцогиня часто готовит сама. Во время своего первого Рождества с королевой она приготовила чатни по рецепту своей бабушки.

Карри

Герцогиня является большим поклонником карри. Она продемонстрировала свою любовь к аромату и вкусу карри во время поездки в Канаду с принцем Уильямом. Тогда шеф-повар Викрам вием приготовил овощи заправлены карри с рисом басмати и ягненком, маринованным в вине.

Десерты

Хотя Кейт любит придерживаться строгой диеты, но она не отказывает себе в любимых десертах. Например, на Рождество на столе королевской семьи есть пудинг с бренди и фруктовый кекс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», герцог и герцогиня Кембриджские провели романтический вечер на острове Мюстик.

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