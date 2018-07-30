3 августа 2018

Решил сегодня порадовать вас, друзья мои, знакомством с этой удивительно нежной композицией, созданной немецкими мастерами больше ста лет назад по мотивам известной работы Севрской мануфактуры. Я уже рассказывал вам о том, что в прежние времена в Европе существовала практика использования, своеобразного ''перетекания'' популярных сюжетов от одних скульпторов к другим, от одних художников к следующим.

Кстати, этот сюжет (и даже нередко под тем же названием) пользовался большой популярностью у художников. В разных веках ему посвящали свои картины и Питер Пауль Рубенс, и Франсуа Буше, и Константин Маковский. Немудрено, что точно так же использовали этот сюжет и фарфористы. Первыми ''Туалет Венеры'' создали в бисквите мастера Севрской фарфоровой мануфактуры. Это было как раз в то время, когда фабрика переехала из замка в Венсенне в Севр и когда там начали возвращаться к стилистике классицизма в скульптурных композициях. Нередко в сюжетах, которые утверждали в разные годы возглавлявшие группу скульпторов Буазо, Ле Риш и Фальконе, использовались картины и наброски того же, к примеру, Буше. В 1776 году и была создана композиция, ставшая одной из самых востребованных среди вельможных ценителей фарфорового искусства.

Так что нет ничего удивительного в том, что потом подражать ей, а то и вовсе искусно копировать, начали многие известные европейские фарфоровые мануфактуры. Кстати, некоторые копии были столь совершенны, что нередко продавались по цене оригинального произведения.

В нашей коллекции эта работа, привезенная из Испании, появилась относительно недавно. Так что, честно говоря, мы еще в полной мере даже не успели насладиться созерцанием множества тончайших деталей этого сложного изделия. А насладиться, поверьте, тут есть чем. Ведь произведение это красоты неописуемой…

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.