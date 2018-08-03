Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В США возле здания Конгресса США обнаружили боеприпасы и оружие

2:55 3 августа 2018   82
Конгресс США
Инф. «ФАКТОВ»

В США в припаркованном рядом с Конгрессом США автомобиле обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошел около 9:00 по местному времени. Как рассказала представитель полиции Капитолия Ева Малеки, на данный момент нет доказательств, свидетельствующих о планах задержанного совершить теракт.

Сообщается также, что владелец автомобиля пришел на парковку, когда около машины уже находились сотрудники полиции. Он согласился на проведение обыска, в результате которого были найдены «оружие, боеприпасы и другие предметы».

Кроме того, к выяснению всех обстоятельств привлекались сотрудники Секретной службы США и кинологи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Соединенных Штатах Америки на митинге против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, проходившем возле здания Конгресса, задержали 575 человек. Митингующие, в частности, выступали против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, принятой Трампом.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины