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- 2:55 В США возле здания Конгресса США обнаружили боеприпасы и оружие
В США возле здания Конгресса США обнаружили боеприпасы и оружие
В США в припаркованном рядом с Конгрессом США автомобиле обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что инцидент произошел около 9:00 по местному времени. Как рассказала представитель полиции Капитолия Ева Малеки, на данный момент нет доказательств, свидетельствующих о планах задержанного совершить теракт.
Сообщается также, что владелец автомобиля пришел на парковку, когда около машины уже находились сотрудники полиции. Он согласился на проведение обыска, в результате которого были найдены «оружие, боеприпасы и другие предметы».
Кроме того, к выяснению всех обстоятельств привлекались сотрудники Секретной службы США и кинологи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Соединенных Штатах Америки на митинге против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, проходившем возле здания Конгресса, задержали 575 человек. Митингующие, в частности, выступали против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, принятой Трампом.
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