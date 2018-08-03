Украина

В Украине подсчитали суда, нарушившие запрет на вход в порты Крыма

В порты аннексированного Крыма в течение июля в нарушение санкционного режима заходили 19 грузовых судов. Все они были приняты Севастопольским и Керченским портами, информирует министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ).

Всего в течение месяца зафиксировано 58 заходов судов под флагом РФ в порты Севастополя и Керчи.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты в июле 2018 года обнаружили 12 судов под флагами Российской Федерации и 1 — под флагом Островов Кука.

После аннексии Крыма Россией украинское правительство официально закрыло все порты полуострова — в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте, однако все они продолжают функционировать.

Напомним, экологи зафиксировали масштабную экологическую катастрофу на оккупированном Крымском полуострове.

