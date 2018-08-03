В посольстве США в Москве нашли российского шпиона

Мир

В США разгорается шпионский скандал: в работе на российские спецслужбы заподозрили россиянку, которая более 10 лет проработала в посольстве США в Москве, и по долгу службы имела доступ к внутренней сети посольства, электронной почте и базам данных. Об этом сообщает The Guardain.

Женщина получила работу в посольстве официально, а ее кандидатуру утвердила Секретная служба США.

«Она имела доступ к внутренней сети посольства, электронной почте и базам данных, в том числе с рабочими графиками президентов, вице-президентов США и их жен, и попала в поле зрения американских спецслужб из-за своих постоянных неофициальных встреч с ФСБ», — утверждает источник.

Россиянку заподозрили в шпионаже сотрудники подразделения Госдепа США, которое занимается безопасностью в американских дипломатических представительствах. Свои проверки они начали, получив данные о регулярных встречах женщины с сотрудниками ФСБ.

Издание утверждает, что, получив данные от Госдепа, Секретная служба якобы не стала проводить внутреннее расследование, пытаясь скрыть вероятную утечку данных. Тем не менее летом 2017 года женщину уволили под благовидным предлогом сокращения штата американских представительств в РФ по требованию российской власти.

Напомним, после отравления Скрипалей в Великобритании, к которому причастны российские спецслужбы, многие страны выслали российских дипломатов.