Украина

Не нужно даже воевать: раскрыта мирная стратегия Путина в Украине

В сентябре 2018 года Кремль может предпринять новую попытку политической дестабилизации на юге Украины — в Херсоне, Бердянске, Мариуполе. Об этом в комментарии «ФАКТАМ» заявил военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

По его мнению, вместо силовых методов активно будут применяться другие — Москва намерена запустить план политического подчинения Киева.

«В Кремле есть две башни: в 2014 году силовики взяли верх и получили добро на военное подчинение Украины. Захватили Крым, попытались сделать то же с Донбассом, но получили жесткий отпор. В Кремле поняли, что Украина воюет хорошо, а продается еще лучше. Поэтому не стоит с ней воевать, а нужно ее покупать. Это и происходит: вторая башня Кремля получила добро на реализацию плана политического подчинения Украины», — заявил эксперт.

На первый план, по его оценкам, выйдут пророссийские политики. Тем временем в Кремле будут нагнетать ситуацию, обвиняя во всем «кровавую хунту», будут говорить: «Украина нам не враг. Посмотрите на Усика — с ним же все хорошо». Будет раскручиваться так называемый «кейс Усика».

В случае же прихода к власти пророссийского начнут продвигаться тезисы о примирении Украины с Россией, после реализации которых Путин получит Украину «тепленькой» уже через год-два.

Напомним, Россия пытается навязать украинском боксеру Усику свое гражданство.