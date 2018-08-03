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В боях на Донбассе ранены четверо украинских военных
За минувшие сутки, 2 августа, в районе проведения Операции объединенных сил боевики 28 раз обстреляли наши позиции,
В т.ч. под огнем российско-террористических войск оказались защитники Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутового, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкиного.
Запрещенное минскими договоренностями вооружение было применено при обстреле Водяного на Приазовье.
В рядах противника, по данным разведки, двое оккупантов за минувшие сутки погибли и один получил ранения.
Напомним, командующий ООС рассказал, с кем сражаются ВСУ на Донбассе.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”