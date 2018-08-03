Украина

В боях на Донбассе ранены четверо украинских военных

За минувшие сутки, 2 августа, в районе проведения Операции объединенных сил боевики 28 раз обстреляли наши позиции, в т. ч. применив тяжелые минометы калибра 82 мм. Четверо украинских бойцов получили ранения. Об этом информирует пресс-центр Штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В т.ч. под огнем российско-террористических войск оказались защитники Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутового, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкиного.

Запрещенное минскими договоренностями вооружение было применено при обстреле Водяного на Приазовье.

В рядах противника, по данным разведки, двое оккупантов за минувшие сутки погибли и один получил ранения.

Напомним, командующий ООС рассказал, с кем сражаются ВСУ на Донбассе.

