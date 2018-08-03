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На оккупированном Донбассе снова пропала связь "Интертелекома"
Дончане пишут в социальных сетях о перебоях со связью.
В городах «ДНР» сигнал «Интертелекома» исчез утром 2 августа. Весь день жители Донецка, Макеевки, Харцызска, Зугрэса, Тореза, Шахтерска
Официальных сообщений о том, почему возникли перебои со связью пока нет. Еще 2 августа в «ДНР» были зафиксированы перебои в работе мобильного оператора «Феникс».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» ввели дополнительную плату за мобильный интернет.
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“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”