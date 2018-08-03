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Украина

На оккупированном Донбассе снова пропала связь "Интертелекома"

8:40 3 августа 2018   146
«ДНР», нет связи
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Дончане пишут в социальных сетях о перебоях со связью.

В городах «ДНР» сигнал «Интертелекома» исчез утром 2 августа. Весь день жители Донецка, Макеевки, Харцызска, Зугрэса, Тореза, Шахтерска и т. д. не могли дозвониться ни в экстренные службы, ни родным и близким. Ничего не изменилось до сих пор, сообщили «ФАКТАМ» источники на оккупированных территориях. «Такое ощущение, что кто-то руководит этим процессом. При том что в ОРЛО (отдельные районы Луганской области. — Авт.) „Интертелеком“ работает без перебоев», — рассказал дончанин.

Официальных сообщений о том, почему возникли перебои со связью пока нет. Еще 2 августа в «ДНР» были зафиксированы перебои в работе мобильного оператора «Феникс».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» ввели дополнительную плату за мобильный интернет.

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