Украина

Били и насиловали: в Украине разгорается громкий скандал вокруг издевательства над детьми в приюте

На Волыни у десяти воспитанников приюта для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, обнаружили следы побоев и крови, а трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Инцидент произошел в городе Рожище, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Согласно ее записи в Facebook, дети обвиняют в насилии директора приюта и его брата, работающего дежурным по режиму.

«Дети рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девушки сообщили, что брат директора их трогал за различные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась — сказала, что они все выдумывают», — написала омбудсмен.

Кроме того, стало известно, что несовершеннолетний воспитанник приюта, исчезнувший 17 мая (об этом факте директор сообщил правоохранителям только 11 июля), так и не найден.

В настоящее время в учреждении находится 33 ребенка в возрасте от трех до 18 лет.

После визита правозащитников в приют приехала полиция, прокуратура, Служба по делам детей, руководитель профильного департамента Министерства социальной политики Руслан Ковбаса, а также глава региона Александр Савченко. По словам последнего, на экстренном совещании было решено отстранить директора приюта Леонида Матвийчука, а также ходатайствовать о немедленном возбуждении уголовного дела.

Сам директор приюта считает выдвинутые подозрения «абсурдными». По его словам, следы крови, которые были найдены на вещах некоторых детей, не означают, что против них совершали насилие.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали историю воспитанника интерната, попавшего в трудовое рабство.