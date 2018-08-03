Украина

Стало известно, какие станции метро в Киеве будут закрыты в связи с матчем "Динамо" (Киев) – "Шахтер"

В Киеве в пятницу, 3 августа, поменяют режим работы три станции метрополитена. Это связано с проведением футбольного матча «Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк). Об этом информирует Киевский городской портал.

Речь идет о станциях «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

В частности, в период с 18.00 до 19.00 станция «Олимпийская» не будет работать, «Площадь Льва Толстого» будет закрыта на вход, а «Дворец спорта» — на выход. После 20.30 станции могут закрыть для входа.

Матч начнется на НСК «Олимпийский» в 19.00.

Напомним, в конце июля «Шахтер» разгромил новичка высшего дивизиона столичный «Арсенал-Киев».

