Происшествия

В Харькове почти сутки тушили пожар в историческом здании (фото)

Утром 3 августа в Харькове наконец погасили пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии, который возник в 15.00 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Двухэтажное здание четвертого корпуса УИПА расположено по улице Университетская в Харькове.

Общая площадь возгорания составила 800 м. кв — в здании горела кровля кровли и перекрытия. К ликвидации пожара привлекалось 23 единицы техники и 116 человек личного состава.

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара по ч.1 ст. 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») УК Украины.

Пострадавшее здание является памятником истории и архитектуры, оно было построено в 1767—1777 годах.

Напомним, 1 августа активисты устроили пожар в здании областной прокуратуры в Херсоне.