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В Харькове почти сутки тушили пожар в историческом здании (фото)
Утром 3 августа в Харькове наконец погасили пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии, который возник в 15.00 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Двухэтажное здание четвертого корпуса УИПА расположено по улице Университетская в Харькове.
Общая площадь возгорания составила 800 м. кв — в здании горела кровля кровли и перекрытия. К ликвидации пожара привлекалось 23 единицы техники и 116 человек личного состава.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара по ч.1 ст. 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») УК Украины.
Пострадавшее здание является памятником истории и архитектуры, оно было построено в 1767—1777 годах.
Напомним, 1 августа активисты устроили пожар в здании областной прокуратуры в Херсоне.
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