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Шоу-бизнес

Обладатель рекордного количества татуировок на теле покончил с собой (видео)

9:39 3 августа 2018   275
Рик Дженест
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Вечером 1 августа в Монреале покончил с собой известный канадский манкенщик Рик Дженест. Поклонники знали его под псевдонимом Zombie Boy. Ему было 32 года.

Рика нашли в его квартире мертвым. Radio-Canada сообщает, что он страдал от психического расстройства.

Zombie Boy прославился своими татуировками в виде скелета. Он дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле — 139, и с самым большим количеством татуировок насекомых — 176.

В возрасте 15 лет Рику удалили опухоль головного мозга. После этого и появилось его прозвище «Зомби-мальчик».

Дженест стал широко известен после выхода клипа на песню Леди Гаги Born This Way. Певица написала в Twitter: «Самоубийство друга Рика Дженеста более чем опустошает. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и стереть стигму, что мы не можем об этом говорить. Если вы страдаете, позвоните другу или семье сегодня. Мы должны спасать друг друга».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что знаменитый британский певец Джордж Майкл мог покончить с собой. Об этом заявил его бывший любовник.

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