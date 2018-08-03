Девять бюджетов Украины: капитализация Apple достигла рекордной суммы

Наука и технологии

Стоимость акций компании Apple на торгах в Нью-Йорке 2 августа побили очередной рекорд. Так, котировки одной акции Apple на непродолжительный период достигли 207 долларов, а вся стоимость компании — одного триллиона.

Выручка Apple в третьем квартале 2018 финансового года, который завершился в июне, выросла на 17% и достигла 53,3 миллиарда долларов. В третьем квартале компания продала меньше телефонов, чем планировала — в общей сложности 41,3 миллиона телефонов. Общая выручка Apple значительно выросла за счет спроса на более дорогие мобильные устройства.

Спрос на iPhone X показал менеджменту Apple один важный бизнес-тренд: чтобы оставаться в прибыли, можно продавать меньше смартфонов, но они должны стоить не меньше тысячи долларов, передает УНИАН.

На данный момент Apple занимает третье место в мире по продажам смартфонов после компаний Samsung и Huawei.

Для сравнения, ВВП всего мира составляет около 80,68 триллионов долларов, а ВВП Украины — около 112,1 миллиардов, или 0,138% от глобального ВВП. Тогда как капитализация Apple — это почти 1,25%.

Как писали «ФАКТЫ», ранее 53-летний шотландский инженер Джон Джаннандреа, который возглавлял подразделение Google по поиску и искусственному интеллекту (ИИ), теперь будет руководить отделом машинного обучения и искусственного интеллекта в Apple.