Украина

В Украине начали штрафовать за выключенную "аварийку": чем это может грозить

Украинских водителей предупредили о важном нюансе, который нужно знать с ужесточением контроля на автомобильных дорогах страны. Как сообщил «ФАКТАМ» автомобильный юрист Илья Макаренко, после остановки авто полицией водитель сразу же должен включать аварийные огни.

Причем этот пункт ПДД не является новацией, а был вписан в правила еще до появления патрульной полиции.

«Если раньше за незначительное нарушение, в том числе и такое, инспектор полиции мог сделать устное предупреждение водителю, то теперь их не будет», — пояснил юрист.

Хотя сам по себе штраф за это нарушение и относительно небольшой, но в дальнейшем он может повлечь проблемы. Ведь за несколько нарушений, пусть даже и несерьезных, но совершенных в течении года, вполне можно попасть в категорию злостных нарушителей. Как результат — суд и лишение водительского удостоверения минимум на полгода.

Напомним, в конце июля в ДТП попал пьяный украинский депутат, в результате погибла пожилая женщина.