Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине начали штрафовать за выключенную "аварийку": чем это может грозить

10:37 3 августа 2018   23
Включить аварийку
Инф. «ФАКТОВ»

Украинских водителей предупредили о важном нюансе, который нужно знать с ужесточением контроля на автомобильных дорогах страны. Как сообщил «ФАКТАМ» автомобильный юрист Илья Макаренко, после остановки авто полицией водитель сразу же должен включать аварийные огни.

Причем этот пункт ПДД не является новацией, а был вписан в правила еще до появления патрульной полиции.

«Если раньше за незначительное нарушение, в том числе и такое, инспектор полиции мог сделать устное предупреждение водителю, то теперь их не будет», — пояснил юрист.

Хотя сам по себе штраф за это нарушение и относительно небольшой, но в дальнейшем он может повлечь проблемы. Ведь за несколько нарушений, пусть даже и несерьезных, но совершенных в течении года, вполне можно попасть в категорию злостных нарушителей. Как результат — суд и лишение водительского удостоверения минимум на полгода.

Напомним, в конце июля в ДТП попал пьяный украинский депутат, в результате погибла пожилая женщина.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины