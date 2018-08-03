«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров на центральный матч чемпионата Украины

Спорт

В пятницу, 3 августа, на НСК «Олимпийский» в Киеве пройдет центральный матч 3-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и донецким «Шахтером».

Ведущие украинские и мировые букмекеры выставили следующие коэффициенты на предстоящий поединок.

«Фаворит спорт»: «Динамо» — 3.15, ничья — 3.90, «Шахтер» — 2.10

«Париматч»: «Динамо» — 3.25, ничья — 3.30, «Шахтер» — 2.25

«Марафон»: «Динамо» — 3.40, ничья — 3.34, «Шахтер» — 2.23

Bet365: «Динамо» — 3.00, ничья — 3.20, «Шахтер» — 2.15

William Hill: «Динамо» — 3.00, ничья — 3.20, «Шахтер» — 2.15

Примечательно, что фаворитом предстоящего поединка считается донецкий клуб, хотя «горняки» смогли выиграть у своего самого принципиального соперника на внутренней арене лишь в одном из шести последних матчей (в финале Кубка страны подопечные Паулу Фонсеки обыграли киевлян со счетом 2:0).

Также букмекеры склоняются к тому, что команды покажут результативную игру: в частности, коэффициент на то, что в матче будет забито больше двух мячей, колеблется в диапазоне 1,97−2,08.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн «Динамо» — «Шахтер».

Фото ФК «Динамо» (Киев)