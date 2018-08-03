«Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча

Спорт

В пятницу, 3 августа, в Киеве на НСК «Олимпийский» в рамках 3-го тура отечественной Премьер-лиги сыграют гранды украинского футбола — столичное «Динамо» примет донецкий «Шахтер».

«ФАКТЫ» проведут онлайн трансляцию этого поединка.

История встреч

История противостояния «Динамо» и «Шахтера» в чемпионате Украины насчитывает 57 матчей. 23 победы в активе киевлян, 18 раз успех праздновали «горняки», еще в 16 встречах победитель определен не был, разница мячей — 74:67 в пользу динамовцев. Больше всех мячей в ворота «Шахтера» забил Андрей Шевченко (шесть голов), в то время как «Динамо» чаще других забивали Жадсон и Алекс Тейшера (по пять раз).

Последний матч между соперниками

Две недели назад «Динамо» и «Шахтер» встречались между собой в Одессе, где разыгрывали Суперкубок Украины. В напряженном поединке минимальную победу отпраздновали киевляне — единственный мяч забил в первом тайме Виталий Буяльский.

Арбитр

Судить встречу доверено Юрию Можаровскому из Львова. В прошлом сезоне 41-летний львовянин работал на одном из поединков «украинского классико», зафиксировав во 2 туре в Харькове минимальную победу «Динамо» (0:1).

Молодежные составы

Накануне прошел матч между «Динамо» и «Шахтером» в рамках чемпионата U-21. Киевляне одержали победу со счетом 2:1 — дубль записал на свой счет Евгений Смирный (победный гол полузащитник забил на 93-й минуте), у «горняков» отличился Александр Зубков.

Форма

Стало известно, в форме каких цветов выйдут соперники вечером на НСК «Олимпийский». «Динамо» оденет комплект экипировки белого цвета (вратари будут в салатовой), «Шахтер» — в оранжево-черной (вратари — в черной).

Работа метрополитена

Ближе к началу матча поменяют режим работы три станции метрополитена. В частности, в период с 18.00 до 19.00 станция «Олимпийская» работать не будет (поезда будут следовать без остановки), «Площадь Льва Толстого» будет закрыта на вход, а «Дворец спорта» — на выход. После 20.30 станции могут закрыть для входа.