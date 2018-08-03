Меркель пропала: немецкие СМИ ищут канцлера Германии

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В четверг, 2 августа, ряд немецких газет задались вопросом, куда делась Ангела Меркель? Поводом послужили снимки папарацци, сделанные в Южном Тироле, на которых супруг федерального канцлера Йоахим Зауэр отдыхает со своим сыном от первого брака. Обычно туда Зауэр и Меркель ездили летом вместе.

Самая популярная немецкая газета Bild с иронией вопрошает: «Где прячется канцлер? В своей летней резиденцией или рядом с 90-летней матерью в Укермарке? Семейный кризис? В больнице? Секретная миссия?»

Действительно, последний раз Меркель и ее мужа видели вместе 25 июля в Баварии на фестивале в Байройте, посвященном творчеству композитора Рихарда Вагнера. Посещение фестиваля канцлером стало доброй традицией. После этого Меркель и Зауэр обычно отправлялись кататься на лыжах в Южный Тироль. Дело в том, что июль и август — самые спокойные месяцы в политической жизни Германии. Канцелярия федерального канцлера подтверждает, что на этот период у главы правительства не запланированы никакие официальные мероприятия. Первое из них состоится только 20 августа. Это будет съезд Христианско-демократического союза (ХДС). Где находится в настоящее время госпожа Меркель, канцелярия не сообщает.

В тот же день, 2 августа, были опубликованы результаты свежего опроса общественного мнения, проведенного совместно ARD-Deutschlandtrend. Партия Меркель снова опустилась в рейтинге популярности. Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, 5 августа, то за ХДС и ее партнера — баварский Христианско-социальный союз (ХСС) — проголосовали бы всего 29 процентов избирателей. По сравнению с началом июля это на один процентный пункт меньше. Подобного низкого результата блок ХДС/ХСС еще не демонстрировал.

Падение рейтинга переживает и Свободная демократическая партия (СвДП). Сейчас отдать голоса за либералов на выборах готовы лишь 7 процентов респондентов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), состоящая в «большой коалиции» с блоком ХДС/ХСС, удержала рейтинг в 18 процентов, но этот показатель более чем на 2 процентных пункта ниже ее результата на парламентских выборах 2017 года.

А вот оппозиционные партии «Союз-90"/зеленые» и «Альтернатива для Германии» (АдГ) улучшили свои позиции. За «зеленых» готовы отдать свои голоса 15 процентов респондентов, что является рекордным результатом за последние несколько лет. Рейтинг правопопулистской АдГ улучшился на 1 процентный пункт. Она может рассчитывать на поддержку 17 процентов избирателей.

Самым популярным немецким политиком сегодня, если верить опросу, является министр иностранных дел Германии Хайко Мас. Ему симпатизируют 48 процентов респондентов. Меркель, потеряв 2 процентных пункта (ее показатель составил 46 процентов), разделила 2-е место с министром финансов страны Олафом Шольцом.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», похожая ситуация была недавно в Беларуси, где поползли слухи об инсульте, который якобы перенес президент республики Александр Лукашенко.