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Политика

Обвиненный в России в шпионаже в пользу Украины объявил голодовку

11:54 3 августа 2018   21
Леонид Пархоменко
Инф. «ФАКТОВ»

В России объявил голодовку капитан 2-го ранга запаса Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняемый в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщил член общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

«В течение 18 суток Леонид Пархоменко голодает», — сообщил он.

Обвиняемого удерживают в московском изоляторе «Лефортово». Ему инкриминируют, что он якобы передавал сведения, составляющие государственную тайну, передает УНН.

Пархоменко сообщил, что во время задержания его «били об пол», а в результате действий следователя начали травить его семью.

Напомним, в ноябре 2016 ФСБ РФ задержала в оккупированном Севастополе экс-военного Черноморского флота за шпионаж в пользу Украины.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Москве отклонили заявку активистов на проведение акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

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