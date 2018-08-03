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Обвиненный в России в шпионаже в пользу Украины объявил голодовку
В России объявил голодовку капитан 2-го ранга запаса Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняемый в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщил член общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.
«В течение 18 суток Леонид Пархоменко голодает», — сообщил он.
Обвиняемого удерживают в московском изоляторе «Лефортово». Ему инкриминируют, что он якобы передавал сведения, составляющие государственную тайну, передает УНН.
Пархоменко сообщил, что во время задержания его «били об пол», а в результате действий следователя начали травить его семью.
Напомним, в ноябре 2016 ФСБ РФ задержала в оккупированном Севастополе экс-военного Черноморского флота за шпионаж в пользу Украины.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Москве отклонили заявку активистов на проведение акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.
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