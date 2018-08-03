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Дожди уйдут: синоптик озвучил прогноз по Украине на начало августа
Первая половина августа порадует украинцев хорошей погодой. Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.
— Сильные дожди, которые мы наблюдали в уже минувшем июле, уйдут из Украины. Начало августа будет преимущественно сухим. Небольшие и умеренные осадки возможны на западе, севере и местами в центральной части Украины, — говорит Билык. — В первые дни августа ожидается по-летнему теплая погода: температура днем будет колебаться от 25 до 30 градусов тепла. А в некоторых регионах она вполне может достигать отметки плюс 35. Правда, к концу первой декады последнего месяца лета возможно похолодание на несколько градусов. Но все равно эти дни будут теплыми и резких перепадов температур мы не ожидаем.
О чем еще рассказал синоптик, читайте в статье «ФАКТОВ» «Что придет на смену дождям в Украину: синоптики дали прогноз погоды на август».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”