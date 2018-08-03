Стала известна дата чемпионского боя непобедимого украинского боксера

Спорт

Ведущие американские спортивные телеканалы HBO и ESPN официально подтвердили, что бой за звание чемпиона мира IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко (12 побед, 10 из них — нокаутом) и американцем Дэниелом Джейкобсом (34 победы, 29 из них — нокаутом, 2 поражения) пройдет 10 ноября.

При этом пока неизвестно, на какой арене пройдет чемпионский поединок: дело в том, что Madison Square Garden и Barclays Center в Нью-Йорке, претендующие на бой, заняты на эту дату под другие мероприятия. Среди возможных вариантов рассматривается пригород американского мегаполиса Юниондейл.

Отмечу, что на данный момент пояс IBF в средней весовой категории вакантен — его прошлый обладатель Геннадий Головкин из Казахстана лишился чемпионского звания после отказа от боя именно против Деревянченко.

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Добавлю, что последний раз украинец выходил на ринг 3 марта нынешнего года. Поединок с Дашоном Джонсоном из США завершился после шестого раунда в связи с отказом соперника продолжать бой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый американский боксер обвинил Ломаченко в трусости.