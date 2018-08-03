«Био», «эко» и «органик» запрещены: как теперь украинцам проверить качество продуктов

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Уже скоро украинцы смогут покупать действительно экологически чистые, органические продукты отечественного производства. Президент Украины подписал недавно принятый парламентом закон «Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции». Этот документ предусматривает запрет на использование маркировки «био», «эко» и «органик» без соответствующей проверки качества и получения документального подтверждения «органичности» продуктов. Согласно закону, органической может считаться пищевая продукция, при производстве которой не использовались химические удобрения, пестициды, консерванты и тому подобное. Более подробно о новом порядке производства и продажи продуктов питания «ФАКТАМ» рассказал генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

— Какие именно продукты могут называться органическими, согласно новому закону?

— В Украине уже существует и действует законодательство в сфере органической, экологически чистой продукции. Но в нем было довольно много пробелов, которые призван закрыть новый закон. При этом нет никаких гарантий, что не возникнут новые проблемы, не урегулированные законодательно. Ведь у нас, в отличие от Европы, законы стараются не выполнять, а обходить.

Новый закон направлен на борьбу с теми производителями, которые злоупотребляют использованием в названиях своей пищевой продукции такими терминами, как «экологическая», «органическая», «биодинамическая» и так далее. Если раньше такую терминологию при маркировке можно было использовать свободно, то теперь, а точнее с января 2019 года, для того чтобы пищевой продукт назывался органическим или экологическим, его нужно сертифицировать. То есть необходимо подтвердить чистоту данного продукта. В сферу действия нового закона попадает весь спектр органических продуктов, используемых в пищу людей или животных.

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Теперь ставить маркировку «органическая» на свои продукты могут только те, кто соблюдает все необходимые технологические процессы, что подтверждается соответствующим сертификатом качества. Хочу отметить, что такой сертификат подтверждает не только экологическую чистоту конечного продукта, но и всех составляющих при его производстве. Например, если это молоко, то для получения сертификата нужно подтвердить, что коровы не получают никаких химикатов, что корма, которыми их кормят, выращивается без использования пестицидов, на землях, которые не проходили никакой химической обработки на протяжении длительного времени. Кроме того изучается радиационный фон на территориях где находится ферма и где выращиваются корма, и так далее. Если все эти факторы соблюдены, то такая продукция получает соответствующий сертификат и может маркироваться как органическая и продаваться дороже.

У нас ведь проблема в том, что есть категория покупателей, готовых платить дороже за экологически чистую продукцию, но они не уверены, что маркировка на упаковке соответствует действительности. С другой стороны, есть производители, готовые выходить на европейский рынок, но их продукция не имеет необходимого сертификата.

— Кто и как будет определять органичность продуктов и выдавать сертификаты?

— Как и во всех европейских странах, этим будут заниматься специализированные частные компании, имеющие право на проведение сертификации. У таких компаний есть штат сотрудников, занимающихся проверкой всех аспектов производства пищевой продукции и анализом полученной информации. Если производство данной пищевой продукции отвечает всем экологическим и юридическим нормам, то производитель получает соответствующий сертификат качества и может продавать свой товар с маркировкой про его органичность.

К сожалению, в нашей стране есть свои нюансы. Если в Европе при сертификации главный вопрос — это процедуры, необходимые для проверки качества продукции, то у нас это стоимость выдачи документа. Поэтому я подозреваю, что мы по-прежнему будем иметь проблему с тем, что многие сертификаты будут просто покупаться.

Еще четыре года назад мы, как Ассоциация поставщиков, пытались способствовать выходу на отечественный рынок европейских компаний по сертификации. Во-первых, они берут за свои услуги раза в три меньше денег. Получение простейшего сертификата на производство хлебобулочных изделий у нас стоит около 2 тысяч евро, а в Польше — 600 евро. В Украине существует определенная монополия на данную услугу, и побороть ее пока не удалось. А во-вторых, уровень проведения проверок у европейцев на порядок выше, чем у наших компаний.

Хочу отметить, что новый закон и сертификация органической продукции вообще важны не столько для реализации продуктов внутри страны, сколько для выхода наших производителей на европейский и мировой рынки. И здесь гораздо продуктивнее было бы проводить сертификацию у европейских компаний, которые гораздо лучше знают специфику своего рынка и законодательства. Тем более что европейские торговые сети гораздо больше доверяют сертификатам, выданным компаниями из их стран, чем из Украины. К сожалению, за прошедшие четыре года ни одна европейская компания, занимающаяся сертификацией, не смогла зайти на наш рынок. Хотя, стоит признать, что в целом новый закон существенно упрощает выход украинских производителей на зарубежные рынки.

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— На какие продукты питания закон не распространяется и почему?

— В первую очередь на продукты, выращенные или изготовленные для личного потребления. Например, вы на балконе выращиваете для себя лимоны. Или на своем приусадебном участке — картошку для своей семьи, без всякой химии. Но если вы захотите эту картошку продавать как органическую продукцию, вам нужен будет соответствующий сертификат.

— Кто будет контролировать соответствие органической продукции заявленным характеристикам?

— Эти функции возложены на до сих пор не работающую Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей (Госпродпотребслужбу). Эта огромная организация появилась путем слияния шести ведомств, но она пока полноценно не работает. Хотя еще в апреле нынешнего года служба получила очень широкие полномочия и достаточное финансирование. Хочется верить, что с сентября эта важная контролирующая организация таки заработает и начнет выполнять свои обязанности.

— А как простые покупатели смогут убедится, что предлагаемая в магазине продукция действительно органическая?

— Если товар реализуется в магазине, значит, у продавца обязательно должен быть сертификат на эту продукцию. А покупатель имеет полное право потребовать предоставить ему этот документ. Хочу отметить, что в магазине должна находиться копия сертификата, заверенная либо нотариально, либо печатью производителя.

— А если администратор магазина отказался предоставить сертификат, что делать?

— В первую очередь сообщить об этом факте в Госпродпотребслужбу. Их прямая обязанность реагировать на такие жалобы потребителей. К сожалению, вынужден признать, что пока такие заявления покупателей зачастую остаются без какой либо реакции со стороны контролеров. Очень хочется верить, что вскоре, после того как эта служба заработает в полную силу, ситуация изменится к лучшему.

— Повлияет ли принятый закон на ассортимент органической продукции в Украине?

— Конечно повлияет. Количество продуктов питания с маркировкой «эко», «органик», «био» станет гораздо меньше. Особенно если учесть, что на получение сертификата в среднем уходит год. А значит мало кто сможет узаконить свою продукцию к январю 2019 года. Хотя на нашем рынке точно останется европейская органическая продукция, так как она уже сертифицирована по правилам Евросоюза и такие сертификаты Украиной признаются. То есть на какой-то период импортный товар будет иметь преимущество. Хотя, стоит признать, что в общем объеме потребляемых населением продуктов, маркированные как органические занимают всего несколько процентов. Ведь они зачастую гораздо дороже обычных продуктов, — подытожил эксперт.

Напомним, что весной нынешнего года вступил в силу закон, возобновляющий проверки качества продуктов питания. Кроме того, теперь сами покупатели могут подавать в Госпродпотребслужбу образцы некачественных или опасных для здоровья продуктов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»