Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Нужны молодые генералы: Украине подсказали рецепт победы над Россией

12:26 3 августа 2018   254
Константин Боровой
Инф. «ФАКТОВ»

Россия стянула все свои возможные ресурсы к своим западным границам.

Об этом заявил известный российский политик, бывший депутат Государственной Думы России (1995−2000 гг.) Константин Боровой в интервью «ФАКТАМ» .

«В России все возможные ресурсы сейчас подтянуты к западным границам. Их не так много», — сказал он.

Боровой уверен, что Украина может победить в военном противостоянии с участием российских войск, которые находятся на ее территории.

«Для этого нужно: вооружение, специалисты, спутниковые системы, которые могут дать информацию о расположении противника, инструкторы, молодые генералы, заботящиеся не о собственном кармане, а о защите государства, и т. д. Вам сейчас нужно заниматься реформированием армии», — заявил политик.

Он считает передачу Javelin Украине попыткой Запада отделаться от Украины.

Читайте также: «Крым надо освобождать»: экс-депутат Госдумы спрогнозировал итоги встречи Путина с Трампом

«Позиция Трампа абсолютно понятна: нынешняя американская власть не заинтересована в полноценном сотрудничестве с Украиной. Это прямым и непрямым текстом говорится на разных совещаниях», — сказал Боровой.

По его словам, прямой попыткой США помочь Украине был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в которого в Вашингтоне верят.

«Но попытка была отвергнута, причем довольно грубым путем!» — сказал экс-депутат Госдумы РФ.

Полный текст интервью читайте в материале «ФАКТОВ» Путину выгодно, чтобы в Украине ничего не изменилось, — российский политик

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины