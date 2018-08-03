Нужны молодые генералы: Украине подсказали рецепт победы над Россией

Политика

Россия стянула все свои возможные ресурсы к своим западным границам.

Об этом заявил известный российский политик, бывший депутат Государственной Думы России (1995−2000 гг.) Константин Боровой в интервью «ФАКТАМ» .

«В России все возможные ресурсы сейчас подтянуты к западным границам. Их не так много», — сказал он.

Боровой уверен, что Украина может победить в военном противостоянии с участием российских войск, которые находятся на ее территории.

«Для этого нужно: вооружение, специалисты, спутниковые системы, которые могут дать информацию о расположении противника, инструкторы, молодые генералы, заботящиеся не о собственном кармане, а о защите государства, и т. д. Вам сейчас нужно заниматься реформированием армии», — заявил политик.

Он считает передачу Javelin Украине попыткой Запада отделаться от Украины.

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«Позиция Трампа абсолютно понятна: нынешняя американская власть не заинтересована в полноценном сотрудничестве с Украиной. Это прямым и непрямым текстом говорится на разных совещаниях», — сказал Боровой.

По его словам, прямой попыткой США помочь Украине был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в которого в Вашингтоне верят.

«Но попытка была отвергнута, причем довольно грубым путем!» — сказал экс-депутат Госдумы РФ.

Полный текст интервью читайте в материале «ФАКТОВ» Путину выгодно, чтобы в Украине ничего не изменилось, — российский политик