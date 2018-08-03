Украина

Денисова назвала террориста, на которого могут обменять Сенцова

Осужденный в Украине по статье о терроризме россиянин Алексей Седиков (отбывает наказание в Бучанской колонии на Киевщине) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о гуманитарном обмене. Об этом в Facebook cообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, она обратилась с официальным письмом к российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором передала просьбу россиянина.

Омбудсмен считает, что Седикова можно было бы обменять на одного из украинских политзаключенных в РФ, которые нуждаются в медицинской помощи — Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко или Станислава Клыха.

Напомним, обвиненный в России в шпионаже в пользу Украины объявил голодовку.

