- 14:06 Крымский татарин попытался публично сжечь себя в центре Симферополя
- 14:01 TAYANNA показала шикарную фигуру в купальнике
- 13:47 Украинские порты должны умереть: названа причина военных провокаций Путина возле Крымского моста
- 13:35 Дело об отдыхе на Мальдивах: суд обязал НАБУ возобновить расследование в отношении Гонтаревой
- 13:30 Умер советский хоккеист — олимпийский чемпион
- 13:22 Кремль будет раскачивать ситуацию в Украине: названы горячие точки
- 13:11 Не до смеха: Петросян и Степаненко делят имущество
- 13:07 В России выпустили на свободу одного из украинских узников Кремля
- 12:53 Суд в Бердянске избрал меру пресечения предполагаемому убийце активиста "Сармата"
- 12:51 Настя Каменских в больнице: певица показала душераздирающее видео
Денисова назвала террориста, на которого могут обменять Сенцова
Осужденный в Украине по статье о терроризме россиянин Алексей Седиков (отбывает наказание в Бучанской колонии на Киевщине) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о гуманитарном обмене. Об этом в Facebook cообщила омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, она обратилась с официальным письмом к российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором передала просьбу россиянина.
Омбудсмен считает, что Седикова можно было бы обменять на одного из украинских политзаключенных в РФ, которые нуждаются в медицинской помощи — Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко или Станислава Клыха.
Напомним, обвиненный в России в шпионаже в пользу Украины объявил голодовку.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...”