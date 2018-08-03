Украина

Запланировано много работ: в конце августа КПВВ "Станица Луганская" закроют на ремонт

Сообщение об этом появилось на сайте Луганской областной администрации.

КПВВ «Станица Луганская» (через который ежедневно проходит до 10 тысяч человек) будет модернизирован, а блокпосты вблизи поселков Петропавловка Станично-Луганского и Новоахтырка Новоайдарского районов — обустроены. Из бюджета области на эти цели выделено более 15 млн гривен, сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

Он отметил, что сейчас завершаются работы по организации на КПВВ централизованного водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения и детской игровой площадки, а также строительство укрытия и навесов-накопителей. 6 августа начинается обустройство сервисной зоны КПВВ.

Если вопрос о ремонте будет согласован на заседании Трехсторонней контактной группы, то с 27 до 31 августа включительно пропуск граждан через КПВВ приостановят. За это время запланировано провести монтаж временных конструкций и сооружений, подключить к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения, для чего предстоит задействовать много тяжелой строительной техники.

«Прошу граждан заблаговременно спланировать свои поездки с учетом возможного прекращения работы КПВВ и с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказал Клименко. В расписание движения общественного транспорта тоже будут внесены коррективы.

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