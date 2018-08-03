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«Ювентус» и «Милан» совершили громкий трансфер
Туринский «Ювентус» и «Милан» провернули успешный трансферный обмен. Чемпион Италии последних семи сезонов подписал контракт с 31-летним защитником Леонардо Бонуччи, в то время как в обратном направлении, в «Милан», проследовали его коллега по амплуа Маттиа Кальдара и аргентинский нападающий Гонсало Игуаин (на фото).
Сообщается, что Бонуччи и Кальдара подписали с клубами полноценные контракты (при этом Леонардо вернулся в «Ювентус», за который выступал с 2010 по 2017 год). Игуаин же будет выступать за «росо-нерри» на правах годичной аренды, за которую «Милан» заплатит 18 миллионов евро, а потом будет иметь возможность выкупить футболиста за 36 млн.
Отмечу, что Бонуччи является одним из самых опытных игроков, продолжающих выступать за сборную Италии: в его активе 80 матчей за «Скуадру Адзурру» (вице-чемпион Европы 2012 года, бронзовый призер Кубка Конфедераций-2013). Что касается Игуаина, то бывший форвард «Реала» и «Наполи» за девять лет выступлений за национальную команду Аргентины провел 75 матчей (31 гол), став вице-чемпионом мира (2014 год) и дважды Кубка Америки (2015-й и 2016-й).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду присоединился к «Ювентусу».
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