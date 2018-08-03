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- 12:51 Настя Каменских в больнице: певица показала душераздирающее видео
Настя Каменских в больнице: певица показала душераздирающее видео
Популярная певица Настя Каменских оказалась на больничной койке. Причиной тому стало отравление. Об этом рассказала сама Настя в Instagram Stories.
Певица призналась, что, почувствовав себя плохо, не сразу обратилась к медикам. Несколько дней она сама пыталась справиться с отравлением, но ее состояние только ухудшалось. При этом Настя много работала. Она стала звездной гостьей фестиваля «Черноморские игры» в Скадовске, а затем отправилась на фестиваль «Жара» в Баку, организатором которого является российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Кстати, на этом мероприятии также засветились Ани Лорак, Потап, группа «Время и стекло», Mozgi.
Вернувшись в Киев, Настя Каменских обратилась за медицинской помощью.
«Я очень сильно отравилась пять дней назад и решила, что самостоятельно смогу привести себя в форму. Но, к огромному сожалению, у меня это не получилось, становилось все хуже и хуже, еще больше тошнило, больше ходила в туалет. И все равно в конце концов я пришла в больницу, где мне поставили капельницу», — рассказала Настя Каменских.
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Всем своим подписчикам она посоветовала в подобных случаях не заниматься самолечением, не затягивать, а сразу же обращаться за помощью к специалистам.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Настя Каменских спела дуэтом со звездой российского шансона.
Фото в заголовке Facebook Насти Каменских
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