Суд в Бердянске избрал меру пресечения предполагаемому убийце активиста "Сармата"

Происшествия

Суд в Бердянске арестовал на 60 суток без права залога подозреваемого в убийстве бывшего бойца АТО Виталия Олешко Артема Матюшина. Об этом сообщает «Громадське».

При этом сам подозреваемый на суде заявил, что никакого отношения к преступлению не имеет, а в тот день приехал с друзьями на отдых.

Тем не менее суд поддержал сторону обвинения, тогда как Матюшина защищал экстренно назначенный государственный адвокат, не ознакомившийся с материалами дела.

Ожидается, что до конца дня, 3 августа, суд изберет меру пресечения и других трех подозреваемых в убийстве Виталия Олешко.

Ветеран АТО Виталий Олешко (позывной «Сармат») получил смертельное ранение днем 31 июля. В полиции подтвердили, что один из напавших был бывшим бойцом батальона «Торнадо».