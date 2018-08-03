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Суд в Бердянске избрал меру пресечения предполагаемому убийце активиста "Сармата"
Суд в Бердянске арестовал на 60 суток без права залога подозреваемого в убийстве бывшего бойца АТО Виталия Олешко Артема Матюшина. Об этом сообщает «Громадське».
При этом сам подозреваемый на суде заявил, что никакого отношения к преступлению не имеет, а в тот день приехал с друзьями на отдых.
Тем не менее суд поддержал сторону обвинения, тогда как Матюшина защищал экстренно назначенный государственный адвокат, не ознакомившийся с материалами дела.
Ожидается, что до конца дня, 3 августа, суд изберет меру пресечения и других трех подозреваемых в убийстве Виталия Олешко.
Ветеран АТО Виталий Олешко (позывной «Сармат») получил смертельное ранение днем 31 июля. В полиции подтвердили, что один из напавших был бывшим бойцом батальона «Торнадо».
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