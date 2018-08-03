Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Суд в Бердянске избрал меру пресечения предполагаемому убийце активиста "Сармата"

12:53 3 августа 2018   194
Арестованный
Инф. «ФАКТОВ»

Суд в Бердянске арестовал на 60 суток без права залога подозреваемого в убийстве бывшего бойца АТО Виталия Олешко Артема Матюшина. Об этом сообщает «Громадське».

При этом сам подозреваемый на суде заявил, что никакого отношения к преступлению не имеет, а в тот день приехал с друзьями на отдых.

Тем не менее суд поддержал сторону обвинения, тогда как Матюшина защищал экстренно назначенный государственный адвокат, не ознакомившийся с материалами дела.

Ожидается, что до конца дня, 3 августа, суд изберет меру пресечения и других трех подозреваемых в убийстве Виталия Олешко.

Ветеран АТО Виталий Олешко (позывной «Сармат») получил смертельное ранение днем 31 июля. В полиции подтвердили, что один из напавших был бывшим бойцом батальона «Торнадо».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины