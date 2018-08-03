Политика

Кремль будет раскачивать ситуацию в Украине: названы горячие точки

Россия не оставляет попыток вернуть Украину под свой контроль, используя как силовые, так и экономические методы. Кроме того, с осени украинцам стоит готовиться к противодействию тем, кто будет раскачивать ситуацию внутри страны, заявил «ФАКТАМ» известный военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

По его оценкам, больше всего может пострадать юг Украины.

«Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг. Горячими точками дестабилизации могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь», — заявил Арестович.

В качестве подтверждения своего прогноза он привел нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандюк и убийство атошника в Бердянске.

Напомним, суд в Бердянске арестовал на два месяца бывшего бойца спецбатальона «Торнадо», стрелявшего в атошника Виталия Олешко.

Полный текст интервью с Алексеем Арестовичем читайте с материале «ФАКТОВ» Путин приготовил для Украины страшный сценарий, все начнется очень скоро.