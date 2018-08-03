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Кремль будет раскачивать ситуацию в Украине: названы горячие точки
Россия не оставляет попыток вернуть Украину под свой контроль, используя как силовые, так и экономические методы. Кроме того, с осени украинцам стоит готовиться к противодействию тем, кто будет раскачивать ситуацию внутри страны, заявил «ФАКТАМ» известный военный эксперт и блогер Алексей Арестович.
По его оценкам, больше всего может пострадать юг Украины.
«Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг. Горячими точками дестабилизации могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь», — заявил Арестович.
В качестве подтверждения своего прогноза он привел нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандюк и убийство атошника в Бердянске.
Напомним, суд в Бердянске арестовал на два месяца бывшего бойца спецбатальона «Торнадо», стрелявшего в атошника Виталия Олешко.
Полный текст интервью с Алексеем Арестовичем читайте с материале «ФАКТОВ» Путин приготовил для Украины страшный сценарий, все начнется очень скоро.
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“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”