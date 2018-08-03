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Умер советский хоккеист — олимпийский чемпион
В Москве на 62-м году ушел из жизни известный советский хоккеист Виктор Тюменев. За 23 года игровой карьеры (1975—1998 гг.) он выступал за московские команды «Крылья Советов», «Спартак» (провел за «красно-белых» десять сезонов, один из лучших нападающих в истории клуба) и ЦСКА, а также за ряд клубов из Финляндии. Был участником знаменитой «Суперсерии 1985/1986», в которой ЦСКА играл с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и в шести матчах одержал пять побед.
В составе сборной СССР нападающий провел 94 матча, в которых забросил 15 шайб. Является олимпийским чемпионом 1984 года в Сараево, трижды становился чемпионом мира (в 1982, 1986 и 1990 году), а также обладателем «Кубка Вызова-1979» (серия матчей сборной Союза с клубами НХЛ). В 1982 году после победы в составе сборной на чемпионате мира был награжден орденом «Знак Почета».
После завершения игровой карьеры Тюменев не стал тренером, он лишь периодически появлялся на матчах с участием «Спартака» в качестве приглашенного гостя. Похоронят бывшего хоккеиста в Москве.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России покончил с собой чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР.
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