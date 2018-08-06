Здоровье

Владимиру Бушному никак не дашь его 80. Лицо без морщин, походка бодрая, ум живой. И читает, кстати, без очков.

— Два года назад дочка Анна рассказала мне о возможности бесплатно учиться на онлайн-курсах Prometheus, и мне эта идея очень понравилась, — говорит Владимир Николаевич. — Видимо, желание учиться у меня в крови. Это же постоянная тренировка ума!

Из пластиковой бутылки с обрезанным горлышком Владимир Николаевич вынимает скрученные в трубочки сертификаты, полученные за отличную учебу: «Українська мова та література», «Новітня історія України», «Економіка для всіх», «Соціологія та соціологічні дослідження» и другие. Их уже десять. Подумалось, что еще делать человеку на пенсии, если не расширять свой кругозор и не познавать новое? Но зачем ему, допустим, изучать урбанистику или науку ежедневного мышления?

*Радиофизик Владимир Бушный работал в конструкторском бюро одного из крупнейших «космических» заводов Харькова, а на пенсии стал… студентом и уже получил десять престижных сертификатов

— А мне ведь все интересно! — развеивает мои сомнения «возрастной» студент. — Только жена не очень поддерживает. Все донимает: «Зачем ты себя мучаешь этой учебой? Лучше делом займись!» Но мне никогда не было в тягость учиться. Да и успеваю многое сделать — на даче с весны до осени работаю. Люблю что-то сажать в землю, наблюдать, как оно растет…

Такая жизненная энергия поражает. А ведь у Владимира Бушного не самое крепкое здоровье: перенес два инфаркта, онкозаболевание, есть неполадки со щитовидной железой.

— Конечно, болячки выбивают из колеи, и память слабеет, но я не сдаюсь, — говорит Владимир Николаевич. — Иногда в разговоре не могу вспомнить какое-то слово. Стало сложнее запоминать прочитанное или прослушанное, приходится возвращаться к тексту, повторять. Тем не менее на курсы, которые меня особенно увлекают, трачу лишь три-четыре дня, хотя они рассчитаны на несколько недель. После того как прослушаю лекцию, сдаю тесты, а они часто бывают с подковыркой. Иначе просто было бы скучно жить.

Как удается человеку сохранять свои интеллектуальные способности, бороться с болезнями, не теряя бодрости духа? Объяс­нение можно найти в положительном настрое, неуемном интересе ко всему новому.

— Вы знаете, я ведь еще и зрение себе вернул, — не перестает меня удивлять Владими Бушный. — Врач прописал очки, сказал, что у меня возрастные изменения глаз. И вдруг дочка приносит книгу известного доктора Норбекова о полезных для зрения упражнениях. Стал я ее читать медленно, без очков, а параллельно выполнять гимнастику. По несколько раз переводил взгляд с ближнего предмета вдаль, потом снова на ближний. Смотрел вправо-влево, поднимал глаза вверх — опускал вниз… Через месяц, закончив читать книгу (а она насчитывает около 200 страниц), ощутил, что зрение заметно улучшилось. С тех пор не прекращаю делать упражнения, чтобы вновь не посадить зрение. Очками пользуюсь лишь в том случае, когда работаю с мелкими деталями, например, исправляю часовой механизм…

Теперь главная задача, которая стоит перед Владимиром Николаевичем, — уменьшение боли в спине. Он ее сам поставил, выполняя последнее задание курса Prometheus «СМС — Система менеджменту ситуацій», который учит решать сложные жизненные ситуации. Пока задание не выполнено, поэтому сертификат по этому курсу «вечный студент» еще не получил. Однако результаты заметны.

— Как выяснилось, причина моих болей — стирание межпозвоночных дисков, что, как говорят врачи, не лечится, — объясняет Владимир Бушный. — Но я подумал, что могу уменьшить нагрузку на позвоночник, если похудею. Мое достижение — минус пять килограммов за два месяца. Особенно приятно наблюдать, как уменьшается живот. Появилась легкость. И на достигнутом не собираюсь останавливаться. Мне ведь нужно выполнить задание курса!

— За счет чего ушли килограммы?

— За счет правильного, сбалансированного питания. Отказался от высококалорийной пищи — сладкого и мучного, больше начал употреблять овощей и фруктов. Когда еще похудею, приступлю к выполнению специальных физических упражнений.

— Вы решили лечить спину с помощью похудения потому, что перед этим освоили «Науку ежедневного мышления»?

— Так мне подсказала логика. Но вы зря иронизируете. Мы часто делаем необдуманные шаги — то времени не хватает подумать, просчитать все плюсы и риски, то ума. А нужно учиться анализировать свои действия. Лично мне курс о ежедневном мышлении очень понравился.

— Вы сумели восстановиться после довольно серьезных заболеваний. Как себя чувствуете сейчас?

— Первый инфаркт я, как оказалось, перенес на ногах. Это было через несколько лет после выхода на пенсию. Однажды мне стало плохо — начало в груди давить, в пот бросать. Полежал немного — чуть-чуть отпустило. Правда, дней десять после этого ощущал слабость, но к врачам не обращался. Второй инфаркт, более серьезный, сразил меня месяца через три-четыре. Я поехал на дачу, там хорошо потрудился, набил рюкзак продуктами и почти бегом преодолел с ним два километра: боялся опоздать на последнюю электричку. А ночью «скорая» забрала меня прямо в реанимацию. Диагноз звучал грозно: крупномасштабное поражение задней стенки миокарда. Врачи тогда при выписке рекомендовали побольше лежать, избегать чрезмерных физических нагрузок. В первое время я так и делал. Пока не зажила рана в сердце, ходить действительно не мог — сделаю несколько шагов и останавливаюсь. Но придерживался советов медиков и постепенно вошел в норму.

Следую и советам онкологов — не выхожу на солнце без рубашки с длинным рукавом и без головного убора. К счастью, опухоль была удалена вовремя. Спустя годы уже можно говорить, что я победил рак.

*Владимир Бушный: «Дочь Анна — мой главный помощник и советчик. Именно она два года назад рассказала мне о возможности бесплатно учиться на онлайн-курсах Prometheus»

Владимир Николаевич родился в Полтаве. Родители не смогли получить образование: отец закончил два или три класса церковно-приходской школы, а мама и вовсе в школу не ходила, читать и писать научилась самостоятельно. Поэтому все, чего Владимир достиг в жизни, было благодаря его пытливому уму и учителям.

— На учителей мне везло, начиная с 24-й полтавской школы, — хвалится «вечный студент». — Когда учился там, особенно любил математику и физику. Под руководством учителя физики мы с ребятами собрали радиоузел, и я отвечал за его работу. Правда, у нас часто выходил из строя трансформатор, и его приходилось чинить каждые два-три дня. Уже позже, став радиоинженером, я понял, в чем была причина неполадок.

Выпускник радиофакультета Харьковского политехнического института, Владимир Бушный до самого выхода на пенсию работал в отдельном конструкторском бюро аппаратуры на одном из крупнейших в СССР предприятий — производственном объединении «Харьковской завод электроаппаратуры».

— Первый раз я увидел электронно-вычислительную машину еще студентом, — вспоминает Владимир Николаевич. — Нас водили на экскурсию в машинный зал института, где стояла эта громадина, состоящая из ламп и ячеек. Как все это работает мы понятия не имели. А в 1985 году (тогда я работал заместителем начальника отдела), закончив курсы программирования, я написал программу для своего отдела на паскале — одном из самых известных языков программирования, который теперь называют допотопным. До этого, чтобы найти данные на кого-то из сотрудников, приходилось тратить немало времени. А программа позволяла значительно ускорить этот процесс.

— Слышала, что у вас есть немало патентов на изобретения…

— Их шесть, но, к сожалению, внедрено было только одно. Наш завод работал на космическую отрасль. Но в те годы, кроме продукции основного назначения, все оборонные предприятия СССР выпускали бытовые товары. Мы, например, в три смены производили электробритвы «Эхо», выпуская три миллиона штук в год. Проверку они проходили очень строгую, состоящую из четырех-пяти циклов. Это занимало много времени: бритва пять минут работает, а затем 20 минут остывает. Я предложил ускорить и удешевить процесс, применив для охлаждения специальные вентилируемые ящики. Это единственное мое изобретение, которое было внедрено в производство. Хотя чтобы улучшить производительность труда на предприятии, мы с коллегой запатентовали еще пять. Сколько времени ради этого я провел в научно-технической библиотеке, проверяя, никто ли до нас не придумал чего-то похожего!

Владимир Николаевич разговаривает на красивом украинском языке. Иногда запинается, подбирая подходящее слово.

— Я ведь большую часть жизни разговаривал по-русски, — объясняет Владимир Бушный. — Начиная со службы на флоте, учебы в институте и заканчивая выходом на пенсию с предприятия союзного подчинения. Если честно, теперь мне стыдно, что с родителями общался на чуждом для них языке. Чтобы перейти на украинский я, как прилежный ученик, каждую субботу садился возле радиоприемника с тетрадкой и карандашом, скрупулезно записывая лекции профессора Анатолия Погрибного, который на первом канале Украинского радио вел «ликбез» по украинскому языку. А по воскресеньям слушал еще и повторы этих передач. Еще в газете «Літературна Україна», которую я выписывал, меня привлекала рубрика «Уникайте русизмів». Мне кажется, что любой язык можно изучать всю жизнь. Поэтому на онлайн-курсах Prometheus с 2016 года я выполняю все задания на украинском языке. В течение первого года занятий успешно сдал экзамены по четырем предметам: «Основи державної політики», «Економіка для всіх», «Новітня історія України», «Зародження української нації». Мне очень нравятся лекторы из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киево-Могилянской академии, а также из американских вузов, которых команда Prometheus привлекает к уникальному образовательному проекту.

— А если бы таких занятий не было, чем занимались?

— Мое любимое занятие — разгадывание кроссвордов. Особенно люблю японские судоку — головоломки с числами. Это очень сложная штука. Так заставляет мозги работать, что они аж накаляются!

По словам соучредителя курсов Prometheus Ивана Примаченко, Владимир Бушный — один из самых возрастных слушателей. Курсы уже прослушали свыше 600 тысяч человек. Хотя есть люди, указавшие и более внушительный возраст, однако проверить, достоверны ли эти данные, нет возможности.

На вопрос, как сохранить интеллект до глубокой старости, Владимир Бушный отвечает кратко:

— Мне кажется, нужно просто любить жизнь.

Между тем, как показывают многочисленные исследования психологов, социологов и врачей, у пожилых людей до 80 лет практически не наблюдается значительного снижения их умственных способностей. В старости, кстати, на восприятии информации особенно сказывается уровень профессиональной подготовки человека, полученный в молодости, и то, как он пополнял свои знания в зрелые годы, а также среда его обитания. То есть, если человек занимается интеллектуальным трудом, учится в течение всей жизни, стремится к самосовершенствованию, то позже, в период старения и старости, мозг у него работает гораздо лучше, чем у тех, кто не придавал этому значения. В качестве примера можно привести плодотворную работу таких выдающихся старцев, как Лев Толстой, Жорж Сименон, Иоганн Гете и многих других.

Специалисты утверждают, что точно так же, как недостаточное использование физических функций ведет к снижению физических способностей, недостаточная эксплуатация мозга, недозагрузка мозговых клеток может привести к ухудшению памяти. Результаты исследований показывают, что к старости лучше сохраняется память не механическая, а систематическая. В случае необходимости решить задачу, требующую усилий памяти, определенных навыков и опыта, пожилой человек может даже превзойти молодого, которому часто мешают излишние эмоции и недостаток опыта. Но, чтобы сохранить психическую активность и здоровье, следует поддерживать равновесие между работой и отдыхом. Ведь умственная работа требует больших энергозатрат, и пожилой человек быстрее утомляется. Поэтому необходимо несколько раз в течение дня делать кратковременные паузы для отдыха — мозг будет лучше снабжаться кровью и не произойдет перенапряжения.

Фото автора

Фото из семейного альбома Владимира Бушного



