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Дело об отдыхе на Мальдивах: суд обязал НАБУ возобновить расследование в отношении Гонтаревой
Апелляционный суд Киева отменил решение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии дела о возможных недостоверных сведениях в декларации бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. С иском в суд обращался адвокат Юрий Харченко, действующий в интересах третьего лица, информирует Facenews.
В своей жалобе адвокат
Апелляционный суд согласился с доводами адвоката и признал, что судья первой инстанции не обратил внимания на неполноту досудебного расследования.
Постановление о закрытии уголовного производства, возбужденного по факту отдыха Гонтаревой на Мальдивах было вынесено в марте 2018 года с формулировкой отсутствие в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. В этом постановлении говорится, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривен, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и «не создает объективной стороны уголовного правонарушения».
Напомним, постройневшая Валерия Гонтерева в июле дефилировала на красной дорожке Одесского кинофестиваля.
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”