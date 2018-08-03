Дело об отдыхе на Мальдивах: суд обязал НАБУ возобновить расследование в отношении Гонтаревой

Украина

Апелляционный суд Киева отменил решение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии дела о возможных недостоверных сведениях в декларации бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. С иском в суд обращался адвокат Юрий Харченко, действующий в интересах третьего лица, информирует Facenews.

В своей жалобе адвокат в т. ч. указал, что за все время досудебного расследования детектив НАБУ провел только одно следственное действие, а именно изучил информацию в сети об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах, где журналисты установили, что стоимость отдыха в выбранной гостинице может стоит более 700 тыс. гривен. Тем не менее данная информация не была проверена детективом. Также он не проверил факт пересечения Гонтаревой и членами ее семьи государственной границы в июле 2016 года.

Апелляционный суд согласился с доводами адвоката и признал, что судья первой инстанции не обратил внимания на неполноту досудебного расследования.

Постановление о закрытии уголовного производства, возбужденного по факту отдыха Гонтаревой на Мальдивах было вынесено в марте 2018 года с формулировкой отсутствие в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. В этом постановлении говорится, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривен, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и «не создает объективной стороны уголовного правонарушения».

Напомним, постройневшая Валерия Гонтерева в июле дефилировала на красной дорожке Одесского кинофестиваля.