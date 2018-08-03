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Шоу-бизнес

TAYANNA показала шикарную фигуру в купальнике (фото)

14:01 3 августа 2018   117
TAYANNA
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

После нашумевшего хита «Леля», с которым TAYANNA пыталась пробиться на «Евровидение», она представила новую композицию — «Фантастическая женщина». Причем способ презентации сингла выбрала весьма откровенный: певица предстала в модном купальнике, показав свою шикарную фигуру. О том, как родилась ее «Фантастическая женщина», TAYANNA рассказала своему продюсеру — известному режиссеру Алану Бадоеву.

Артистка считает, что сейчас «настало время для «фантастической женщины» — сильной, свободной, энергетически заряженной личности, которая несет в себе все стихии природы, которая является олицетворением самого понятия «женщина».

— Я счастлива оттого, что осознаю, насколько великолепна моя жизнь. У меня прекрасный сын, все мечты осуществляются, меня окружают хорошие люди, и я считаю, что человек сам должен научиться быть счастливым, — призналась TAYANNA.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Виталий Козловский опубликовал очередной провокационный снимок.

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