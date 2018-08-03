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Крымский татарин попытался публично сжечь себя в центре Симферополя (видео)
В аннексированном РФ Симферополе активист пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против строительства нового микрорайона «Крымская Роза» на территории, где проживают в основном крымские татары. Акцию мужчина устроил в центре Симферополя.
Сообщается, что татарин облил себя горючим веществом и поджег его, но собравшимся людям удалось быстро сбить огонь.
К радикальному протесту он прибег после того, как российские силовики попытались разогнать протестующих на месте строительства микрорайона.
Татарам стало известно, что жителями микрорайона на 9 тыс. жителей должны стать преимущественно репатрианты из российских регионов.
Напомним, ранее украинцы объяснили, почему не поедут отдыхать в Крым.
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