Олимпийский чемпион проткнул себе ногу лыжной палкой (фото)

Спорт

Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг, чемпион Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в мужской эстафете, попал в неприятную историю, готовясь к забегу в гору на лыжероллерах в рамках фестиваля Blink, проходящего в городе Санденсе (Норвегия). Во время разминки Фемлинг увернулся от неожиданно выехавшей навстречу машины, но при этом не удержал равновесие и вогнал лыжную палку себе в ногу.

Из-за инцидента организаторы вынуждены были отложить старт гонки на несколько минут, а спортсмен после оказания ему первой помощи вертолетом доставили в больницу. «На месте удалось срезать палку с обоих концов, но часть осталась в ноге. Его должны прооперировать в больнице Ставангера. Пеппе все время находился в сознании, мог отвечать на вопросы. Это ужасная ситуация, но мы с ней справились настолько хорошо, насколько могли», — рассказал тренер биатлониста Юхан Хагстрем.

Чуть позже Фемлинг уже из больничной палаты написал о травме на своей странице в Instagram: «Вместо хороших выходных в Норвегии я был доставлен вертолетом скорой помощи в больницу. Результаты первого обследования показали, что все не так страшно, как выглядит на фотографиях, попавших в СМИ. Пока у меня все еще торчит из ноги кусок палки, но, надеюсь, скоро в операционной мне ее вытащат. Сегодня явно не мой день…«

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии прервали матч на 12 минут из-за ужасной травмы футболиста.