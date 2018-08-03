Озвучены версии убийства сумского экс-депутата

Происшествия

Следствие рассматривает несколько версий убийства экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука. Предполагается, что это может быть бытовой конфликт или заказное убийство. Об этом на брифинге в пятницу, 3 августа, сообщили правоохранители.

По данным следователей, смерть Жука наступила 2 августа ориентировочно в 18.00. Как уточнил руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, незадолго до убийства на втором этаже дома произошло возгорание, которое Жук потушил самостоятельно, после этого вышел во двор.

Известно, что на месте преступления найден пистолет чешского производства «CZ». Руководитель прокуратуры не уточнил, сколько выстрелов сделали из оружия, как и количество гильз, найденных на месте. Но известно, что на Анатолий Жук скончался от двух ран — в спину (в области сердца) и в левый висок.

Напомним, Анатолия Жука нашли мертвым 2 августа во дворе собственного дома.