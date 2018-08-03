Украина

Стало известно, сколько гражданских погибло на Донбассе с начала года

С начала 2018 года в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 29 мирных жителей. Такие данные по состоянию на конец июля обнародовал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

По его информации на брифинге в Донецкой области, еще 132 гражданских получили ранения различной степени тяжести.

«С 1 января и до конца июля наши наблюдатели подтверждают 161 жертву среди гражданского населения. 29 погибли и 132 были ранены», — фитирует Хуга Интерфакс-Украина.

Он также подтвердил постоянное нарушение «хлебного перемирия» — только за последнюю неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 4 тысячи обстрелов. Кроме того, на линии соприкосновения было подтверждено наличие 57 единиц тяжелого вооружения, размещенного там в нарушение «минских договоренностей».

«Стороны отказываются разводить силы и средства, а также проводить разминирование, поскольку не уверены, что другая сторона также это сделает», — констатировал наблюдатель.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали странные похоронные процессии на границе Украины с РФ.