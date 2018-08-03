Недовольные повышением пенсионного возраста россияне перешли от митингов к взрывам (видео)

Мир

Ночью 3 августа в Калуге неизвестные взорвали дверь местного отделения Пенсионного фонда России. По данным местных СМИ, инцидент произошел около 04.00.

Люди не пострадали. Но входная дверь получила серьезные повреждения, сообщил сайт Kaluga24.tv. Взрыв повредил обшивку здания и облицовочную плитку крыльца.

Рядом с входом в здание установлен банкомат, он остался цел. Поэтому вряд ли это было попыткой ограбления.

«Все утро на месте работали эксперты-взрывотехники. По их словам, сработало оболочное взрывное устройство небольшой мощности. Не исключено, что это была граната. Осколки взрывного устройства были собраны и отправлены на экспертизу в Следственный комитет», — далее сообщает издание.

Отделение Пенсионного фонда, несмотря на взрыв, открылось в обычном режиме. Для посетителей задействовали запасной вход.

Русская служба Би-би-си обратилась к работникам отделения с просьбой прокомментировать ситуацию со взрывом. Те отвечать отказались и посоветовали поговорить с полицией.

Однако в Главном управлении МВД по Калужской области, а также в областном управлении ФСБ отвечать на вопросы журналистов отказались.

Напомним, вскоре после инаугурации Владимира Путина на пост президента Российской Федерации, которая состоялась в мае 2018 года, оставшийся во главе федерального правительства Дмитрий Медведев заявил о решении повысить пенсионный возраст в стране. Это вызвало массовое недовольство граждан. Опросы общественного мнения показывают, что планами Кремля недовольны 80 процентов россиян. Как следствие, резко обрушились рейтинги Путина, правительства и партии «Единая Россия».

По всей стране прокатилась волна митингов и демонстраций. В Калуге акция прошла 1 июля, но в ней приняли участие не более 150 человек. Очевидно, что недовольных в городе гораздо больше. И взрыв возле отделения Пенсионного фонда это доказывает.