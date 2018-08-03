В Днепре задержаны пьяные стрелки, ранившие в лицо девушку-соседку (фото, видео)

Происшествия

В Днепре полицейские спецподразделения КОРД задержали двух местных жителей, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили «салют», открыв огонь из карабина. Одна из пуль ранила в лицо жительницу соседнего дома. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Поводом для праздника был день рождения одного из стрелявших. При этом случайная жертва пьяной стрельбы находилась в 500 м от места празднования.

В связи с серьезностью ситуации район, где произошло ЧП, был оцеплен, а для задержания стрелков задействовали спецназ. После 15-минутных переговоров со стрелками оба были задержаны без сопротивления. Оружие и гильзы изъяли и направили на экспертизу.

Уголовное производство возбуждено по статье ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») УК Украины. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве стрельбой закончился конфликт вокруг сноса гаражей.