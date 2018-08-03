11 друзей ФСБ: украинские спецслужбы разоблачили пророссийских администраторов в соцсетях

Происшествия

Украинская спецслужба обнаружила новые доказательства использования спецслужбами России социальных сетей для нанесения ущерба государственной безопасности нашей страны. Так, в течение июля сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность одиннадцати граждан из пяти областей Украины, которые размещали в социальных сетях антиукраинские материалы по указанию их российских кураторов.

Оперативники задокументировали противоправную деятельность шестерых одесситов, двоих жителей Киевской области и троих граждан, проживающих в Бахмуте (Донецкая область), Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Указанные граждане администрировали антиукраинские сообщества в российских социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Оперативники спецслужбы установили, что модераторы по указанию из России размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических «ЛНР и «ДНР». За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение от российских кураторов», — сообщают в СБУ.

По месту жительства администраторов представители спецслужбы обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от российских спецслужб.

Их действия квалифицированы по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил 84-летнего жителя областного центра Мехти Логунова к 12 годам заключения за государственную измену.