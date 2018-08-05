Как наносить крем от солнца, чтобы защититься от рака кожи

Здоровье

В 90 процентах случаев базально-клеточная карцинома (рак кожи) поражает голову и шею. Примерно десять процентов разных злокачественных опухолей кожи появляется на веках.

У молодых людей, которые регулярно применяют солнцезащитные средства, снижается вероятность развития базально-клеточной карциномы и меланомы, утверждают ученые университета Сиднея (Австралия). Было проведено исследование среди людей в возрасте 18—40 лет. У тех из них, кто использовал кремы от ультрафиолетового излучения, риск злокачественных образований кожи был ниже на 40 процентов по сравнению с теми, кто редко прибегал к таким средствам.

Известно, что риск рака кожи или меланомы повышается, если в юном возрасте человек получал солнечные ожоги. Светлокожим людям, которые часто обгорают, даже не бывая на пляже, обязательно надо наносить защитный крем перед каждым выходом на улицу.

Как показали исследования, регулярно пользуются солнцезащитными средствами женщины с европейскими корнями и высоким уровнем образования. А вот мужчины применяют защиту от солнца редко.

Как защитится от солнца: советы экспертов Крем от солнца наносить на все лицо, в том числе на веки.

Использовать средства с солнцезащитным фактором не меньше 30.

Не находиться на открытом солнце с 11.00 до 16.00. В зной лучше передвигаться по теневой стороне улице. На пляж можно выходить рано утром и вечером.

Принимать дополнительные меры предосторожности, например, носить солнечные очки.

Наносить крем от солнца не только на лицо, но и на все открытые участки тела.

Участников исследования попросили нанести солнцезащитный крем на лицо, но никаких инструкций не давали. Затем ученые с помощью специальных камер выяснили, какие части лица не были покрыты кремом. Оказалось, 13,5 процента участников не нанесли крем на веки, а 77 процентов — на область между внутренним углом глаза и переносицей. Но и после лекции о риске возникновения злокачественных новообразований на веках ситуация почти не улучшилась. Участники все равно оставили без защиты почти восемь процентов лица.

Подготовила Мария ЗАВАДА