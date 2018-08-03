Украина

В России за три года арестовали более двух тысяч украинцев

Российские власти задержали и осудили под разными предлогами 2 тысячи 300 граждан Украины за последние три года. Об этом сообщил замдиректора департамента — начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«Более 2 тысяч 300 граждан Украины задержаны, осуждены в Российской Федерации», — подчеркнул чиновник, передает УНИАН.

Как писали «ФАКТЫ», 3 августа был освобожден один из украинских политзаключенных, удерживаемых в России, Александр Костенко. Его посадили за то, что он якобы бросил камень в «беркутовца» во время Евромайдана.

В освобождении украинских узников принимают участие и лидеры иностранных государств. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помочь в освобождении украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ.

Прежде всего речь идет об Олеге Сенцове, Сервере Мустафаеве и Александре Кольченко.