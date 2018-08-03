Туристов нет: в сети показали свежие фото пустующего Крымского моста

Украина

В интернете появились фотографии, отображающие реальный масштаб потока автомобилей через так называемый Крымский мост. На снимках пользователя RoksolanaToday&Крым зафиксировано отсутствие большого трафика, о котором заявляют в Российской Федерации.

Завышая статистику проезда авто, российские оккупационные власти пытаются скрыть информацию о том, что мост не пользуется популярностью среди туристов. Фактически, сегодня мост через Керченский пролив, соединяющий Россию и незаконно аннексированный Крым, пустует.