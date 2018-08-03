Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Туристов нет: в сети показали свежие фото пустующего Крымского моста

15:26 3 августа 2018   36
Крымский мост

В интернете появились фотографии, отображающие реальный масштаб потока автомобилей через так называемый Крымский мост. На снимках пользователя RoksolanaToday&Крым зафиксировано отсутствие большого трафика, о котором заявляют в Российской Федерации.

Завышая статистику проезда авто, российские оккупационные власти пытаются скрыть информацию о том, что мост не пользуется популярностью среди туристов. Фактически, сегодня мост через Керченский пролив, соединяющий Россию и незаконно аннексированный Крым, пустует.

Этот же факт ранее подтвердил журналист Денис Попович. Проанализировав последнюю информацию и видео, снятое на Крымском мосту с воздуха, он уличил оккупантов во лжи, предоставив данные о фактическом отсутствии автомобилей на мосту. В то же время Россия заявляет, что в июле интенсивность потока на мосту увеличилась на 40% и составила 22 тысячи машин в сутки.

Напомним, Керченский мост создал значительные проблемы для украинских портов. Усложнилась навигация и существенно поднялись цены на грузоперевозки морским путем. Это все сопровождается задержаниями судов со стороны ФСБ. Из-за моста в Азовское море больше не смогут зайти свыше сотни судов, ранее работавших на рынке грузоперевозок и доставлявших товары в порт Мариуполя.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины