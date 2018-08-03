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Юмор по-одесски: детскую площадку с качелями установили на... кладбище

Весьма оригинально благоустроили территорию кладбища в селе Великий Фонтан Подольского района на Одесчине. Об этом в социальных сетях сообщил пользователь Дмитрий Андриященко.

Выложив фото (в заголовке) весьма креативной площадки, на которой горки и качели соседствуют с… надгробиями, Дмитрий прокомментировал: «Как вам такая детская площадка?«

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Интересно, что получить ответ на этот вопрос в местном сельсовете невозможно — там попросту никого нет. Выходит и впрямь по-Высоцкому: «А на кладбище все спокойненько, от общественности вдалеке…»

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали интервью с доктором философских наук, профессором Виктором Жадько. Он рассказал о неожиданных открытиях, которые сделал, исследуя кладбища столицы и Киевской области.