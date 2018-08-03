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Юмор по-одесски: детскую площадку с качелями установили на... кладбище
Весьма оригинально благоустроили территорию кладбища в селе Великий Фонтан Подольского района на Одесчине. Об этом в социальных сетях сообщил пользователь Дмитрий Андриященко.
Выложив фото (в заголовке) весьма креативной площадки, на которой горки и качели соседствуют с… надгробиями, Дмитрий прокомментировал: «Как вам такая детская площадка?«
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Интересно, что получить ответ на этот вопрос в местном сельсовете невозможно — там попросту никого нет. Выходит и впрямь по-Высоцкому: «А на кладбище все спокойненько, от общественности вдалеке…»
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Ранее «ФАКТЫ» опубликовали интервью с доктором философских наук, профессором Виктором Жадько. Он рассказал о неожиданных открытиях, которые сделал, исследуя кладбища столицы и Киевской области.
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”