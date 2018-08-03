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Под Нежином перевернулся автобус с детьми (фото)

15:52 3 августа 2018   97
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

3 августа около 11 утра в Черниговской области перевернулся автобус с группой байдарочников. Спортсмены ехали на соревнования из Конотопа в Киев.

Происшествие произошло в районе села Малая Кошелевка Нежинского района. Вместе с детьми в автобусе были их родители — всего 12 человек, сообщает UA: Чернигов.

В Нежинскую райбольницу с травмами доставили 8 человек: 4-х взрослых и 4-детей. Трое из них в тяжелом состоянии в реанимации, среди них — 1 ребенок.

По словам, руководителя пресс-службы Нацполиции в Черниговской области Сергея Брыля, ДТП, скорее всего, спровоцировала женщина-водитель, которая находилась за рулем микроавтобуса.

«Женщина-водитель автобуса решила обогнать фуру. Она выехала на встречную полосу, где увидела мотоцикл. Водитель резко направила транспортное средство вправо, где зацепила бордюр, после чего автобус перевернулся», — рассказал Брыль, передает «Сегодня».

Как писали «ФАКТЫ», ранее под Одессой автомобиль Honda столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель Honda погиб на месте, семь человек получили травмы.

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