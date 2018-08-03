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Под Нежином перевернулся автобус с детьми (фото)
3 августа около 11 утра в Черниговской области перевернулся автобус с группой байдарочников. Спортсмены ехали на соревнования из Конотопа в Киев.
Происшествие произошло в районе села Малая Кошелевка Нежинского района. Вместе с детьми в автобусе были их родители — всего 12 человек, сообщает UA: Чернигов.
В Нежинскую райбольницу с травмами доставили 8 человек: 4-х взрослых и 4-детей. Трое из них в тяжелом состоянии в реанимации, среди них — 1 ребенок.
По словам, руководителя пресс-службы Нацполиции в Черниговской области Сергея Брыля, ДТП, скорее всего, спровоцировала женщина-водитель, которая находилась за рулем микроавтобуса.
«Женщина-водитель автобуса решила обогнать фуру. Она выехала на встречную полосу, где увидела мотоцикл. Водитель резко направила транспортное средство вправо, где зацепила бордюр, после чего автобус перевернулся», — рассказал Брыль, передает «Сегодня».
Как писали «ФАКТЫ», ранее под Одессой автомобиль Honda столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель Honda погиб на месте, семь человек получили травмы.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”