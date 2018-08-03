Нашли 75 тонн наркотиков: на Донбассе провели масштабную спецоперацию с десятками обысков (фото)

Происшествия

Прокуратура Донецкой области совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции пресекли деятельность наркомафии, которая действовала на территории нескольких областей. Делки, в том числе и сотрудники полиции, реализовывали мак под видом пищевых продуктов на территории шести областей.

Правоохранители задокументировали сбыт почти 300 тонн семян мака, пригодных для изготовления 4,5 тонн опия ацетилированного. На «черном рынке» стоимость такого наркотика составляет более 360 млн гривен. Выяснилось, что группа гражданских лиц и сотрудников полиции продавала сырье для изготовления опия под видом мака для кондитерских изделий. Следователи убеждены, что разоблаченная в Мариуполе группа является частью более мощной группировки, действующей на территории Донецкой, Запорожской, Львовской, Ривненской, Сумской и Черкасской областей.

Правоохранители провели более 70 санкционированных обысков. Пять основных фигурантов уголовного производства задержаны. В ходе обысков изъято более 75 тонн семян опийного мака с примесями маковой соломки, около пяти миллионов гривен, почти 100 тысяч долларов, оружие, боеприпасы, автомобили элит-класса, а также черная бухгалтерия. Кстати, один пакет с маковой соломкой обнаружен у одного из уличенных в преступной деятельности сотрудников полиции.

Задержанным гражданским наркодельцам объявлено подозрение по ч.3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. В прокуратуре Донецкой области также сообщают, что в ближайшее время к ответственности будут привлечены и другие фигуранты уголовного производства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», На Закарпатье со стрельбой задержали банду наркодельцов, долгое время снабжавших украинцев венгерским опиумом.

