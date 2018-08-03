В колонии нашли мертвым убийцу российского полковника Буданова

Мир

В пятницу, 3 августа, в российской колонии в Омске скоропостижно скончался Юсуп Темерханов (на фото в заголовке), осужденный на 15 лет за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. О смерти Юсупа сообщил в Facebook его адвокат Мурад Мусаев. «Да, сегодня в пять часов утра Юсуп оставил этот мир», — написал юрист.

Адвокат и правозащитник Роза Магомедова пояснила РИА Новости, что Темерханов умер в медицинской части колонии от остановки сердца. «У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно», — сказала она.

Дело полковника Буданова прогремело в России в начале 2000-х. Командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов преподносился российскими СМИ как герой войны в Чечне. Он был награжден правительственными наградами. А потом стал единственным российским офицером, осужденным за военные преступления в Чечне.

Буданов родился 24 ноября 1963 года в Харцызске Донецкой области. В 1981 году был призван в армию. Службу проходил в Польше. В 1987 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. Затем учился в Военной академии бронетанковых войск им. маршала Малиновского.

Ночью 27 марта 2000 года полковник похитил, а затем убил 18-летнюю Эльзу Кунгаеву. Убийство было совершено при свидетелях, отрицать что-то было бесполезно.

На суде Буданов заявил, что находился в состоянии аффекта, так как узнал, что чеченская девушка была снайпером у боевиков. И он пытался выбить из нее важные сведения. В результате полковник задушил чеченку.

Процесс над Будановым длился три года. В результате его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он был лишен офицерского звания и государственных наград.

Юрий Буданов

В январе 2009 года Буданов вышел на свободу. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Это вызвало массовое недовольство в Чечне. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего полковника «шизофреником и убийцей, признанным врагом чеченского народа». «Он оскорбил наш народ. Каждый мужчина, женщина и ребенок считает, что, пока Буданов существует, позор не снят с нас», — подчеркнул Кадыров.

Примечательно, что спустя всего несколько дней после освобождения бывшего полковника адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов был застрелен в центре Москвы. Маркелов грозился обжаловать решение суда по освобождению Буданова.

Бывший полковник обосновался в Москве. Он устроился на работу руководителем автопарка предприятия по обслуживанию высотных домов. Днем 10 июня 2011 года Юрий Буданов был убит четырьмя выстрелами на Комсомольском проспекте около нотариальной конторы.

Свидетели видели, как стрелявший в него мужчина вместе с сообщником скрылся на автомобиле Mitsubishi Lancer серебристого цвета. Машину нашли сожженной через 15 минут в нескольких кварталах от места преступления. Запись, сделанная камерой наблюдения возле нотариальной конторы, содержала кадры с убийцей, но его лица на них видно не было.

Похороны Буданова едва не вылились в массовые беспорядки. Проститься с бывшим полковником пришли более тысячи человек, включая депутатов Государственной думы. Они требовали найти и покарать убийц.

30 августа 2011 года по подозрению в убийстве Буданова был арестован исламский религиозный деятель Магомед Сулейманов. Оказалось, что его настоящее имя — Юсуп Темерханов, и он является уроженцем Чечни. Прямых улик против него у Следственного комитета России не было. Тем не менее, дело было передано в суд, и 7 мая 2013 года Темерханова призали виновным в убийстве Буданова. По версии прокурора, Юсуп хотел отомстить за смерть своего отца, убитого в 2000 году российскими военнослужащими. Его выбор пал на Буданова. Темерханова приговорили к 15 годам лишения свободы. Адвокат Темерханова Мурад Мусаев заявлял, что следствие просто избрало его подзащитного объектом преследования, а все доказательства не собирались, а создавались.