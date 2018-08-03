Украина

Стало известно, как массовый выезд украинцев в Европу скажется на ценах

Трудовая миграция украинцев в Польшу и другие страны может ускорить рост цен и замедлить восстановление экономики Украины. Это следует из инфляционного отчета Национального банка Украины.

«Один из основных рисков базового сценария — продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда», — говорится в отчете.

Уже сейчас украинский бизнес ощущает нехватку квалифицированных кадров. Больше всего проблемы ощущаются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

«В Польше почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности», — сообщили в НБУ.

Как писали «ФАКТЫ», если до 2013 года в Польшу в основном ехали украинцы старше 45 лет, то сейчас 64,8% украинских мигрантов еще не достигли 36 лет, а 38,8% и вовсе молодежь до 25 лет.