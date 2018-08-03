Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, как массовый выезд украинцев в Европу скажется на ценах

16:27 3 августа 2018   461
Эмиграция
Инф. «ФАКТОВ»

Трудовая миграция украинцев в Польшу и другие страны может ускорить рост цен и замедлить восстановление экономики Украины. Это следует из инфляционного отчета Национального банка Украины.

«Один из основных рисков базового сценария — продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда», — говорится в отчете.

Уже сейчас украинский бизнес ощущает нехватку квалифицированных кадров. Больше всего проблемы ощущаются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

Читайте также: Украинцы массово скупают недвижимость в Польше: озвучены свежие цифры

«В Польше почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности», — сообщили в НБУ.

Как писали «ФАКТЫ», если до 2013 года в Польшу в основном ехали украинцы старше 45 лет, то сейчас 64,8% украинских мигрантов еще не достигли 36 лет, а 38,8% и вовсе молодежь до 25 лет.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины