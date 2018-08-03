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Стало известно, как массовый выезд украинцев в Европу скажется на ценах
Трудовая миграция украинцев в Польшу и другие страны может ускорить рост цен и замедлить восстановление экономики Украины. Это следует из инфляционного отчета Национального банка Украины.
«Один из основных рисков базового сценария — продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда», — говорится в отчете.
Уже сейчас украинский бизнес ощущает нехватку квалифицированных кадров. Больше всего проблемы ощущаются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.
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«В Польше почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности», — сообщили в НБУ.
Как писали «ФАКТЫ», если до 2013 года в Польшу в основном ехали украинцы старше 45 лет, то сейчас 64,8% украинских мигрантов еще не достигли 36 лет, а 38,8% и вовсе молодежь до 25 лет.
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”