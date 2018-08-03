Происшествия

«ФАКТАМ» удалось узнать подробности шокирующей истории об издевательствах над детьми в приюте в городе Рожище Волынской области. Региональный координатор уполномоченного по правам человека Виталий Елов сообщил «ФАКТАМ», что пострадали как минимум десять детей.

- Нам удалось опросить около десяти детей, — сообщил «ФАКТАМ» Елов. — Они рассказали конкретные факты и указали на конкретных людей. Мы зафиксировали у них телесные повреждения, сфотографировав их. Детей уже обследовали врачи. У одного ребенка на одежде обнаружили следы крови. Мальчик рассказал, что его ударили и у него из носа пошла кровь.

По словам Виталия Елова, в приюте был так называемый изолятор, где держали детей, которые, по мнению воспитателей, в чем-то провинились:

- У нас была информация, что там есть изолятор. На самом деле в приюте действительно есть помещение, где первые 14 дней держат новоприбывших детей. Например, если ребенок поступил с педикулезом, это необходимо, чтобы он не заразил других детей. Но у нас появилась информация, что в этом изоляторе держат и других ребят — тех, кого воспитатели считают нарушителями. Когда я, приехав в приют, спросил у детей, кто из них провел в этом изоляторе больше 14 дней, многие подняли руки. Кто-то сказал, что сидел там месяц. Кто-то — полтора месяца. «Меня посадили туда за то, что я заступилась за девочку, которую били», — рассказала одна из воспитанниц. Потом начали рассказывать и другие дети. Говорили, что их закрывали на ночь в отдельном помещении, где невозможно было спать. Рассказывая об избиениях, дети указывают на конкретных сотрудников приюта. Говорят, что это делали не все. Думаю, виновных уставит следствие.

Виталий Елов сообщил «ФАКТАМ», что сейчас дети вернулись в приют.

- Но они там не одни, — говорит Елов. — В приюте круглосуточно дежурят сотрудники соцслужб и полиции. Они следят, чтобы на детей не было давления со стороны руководства заведения.

Тем временем уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила: детей в приюте били так сильно, что напуганные из криками соседи даже вызывали полицию.

«Еще 30 июля соседи, которые живут рядом, вызвали полицию, потому что из приюта доносились детские крики. Во время разговора с моими сотрудниками дети сообщили, что в тот день их бил дежурный по режиму и они звали на помощь. Когда приехала полиция, дежурный их не пустил», — сообщила Денисова в Facebook.

Также, по словам омбудсмена, в приюте не все в порядке с документацией.

«ФАКТЫ» поговорили с волонтером Иванной, которая неоднократно ездила в этот приют. Женщина поделилась своими впечатлениями от увиденного.

- Мы часто туда приезжали, потому что хотели помочь этим детям, — рассказала «ФАКТАМ» Иванна. — Они были замкнутыми, запуганными. Сразу не шли на контакт — чтобы разговорить их, нам нужно было минут 40. Потом уже начинали что-то рассказывать. Жаловались на условия, на питание. Говорили, что нет элементарного, что им не дают даже сахара. Девочки просили, чтобы мы привозили им средства гигиены. Следов побоев я не видела. Но я и не могла их увидеть: дети всегда почему-то были в кофтах с длинными рукавом, даже в жару. Помню, одна девочка даже была в перчатках. И ни она, ни воспитатели не могли объяснить, почему она их не снимает. Не исключено, что так скрывались следы побоев.

О том, что «нарушителей» закрывают в комнате-изоляторе, Иванна слышала. Говорит, дети называли эту комнату карцером.

- Меня это шокировало, — признается Иванна. — Однажды мы приехали и не досчитались одной девочки. Дети сказали: «Так она в карцере». Объяснили, что это комната, где тебя закрывают, если ты провинился. Когда я спросила у руководства приюта, где эта девочка, они сказали, что она наказана. При воспитателях дети вели себя не так, как со мной наедине. Они что-то рассказывали только когда воспитателей не было рядом. Правда, о том, что их бьют, не говорили.

Дети там действительно непростые, у них тяжелые судьбы. Там дети возрастом от трех до 18 лет. Многих забрали из неблагополучных семей, где родители их избивали или злоупотребляли алкоголем. Но в этом приюте таких детей держат не больше трех месяцев. По истечению этого срока их обычно возвращают обратно в семьи. Родственники имеют право их там навещать. Я сама видела, как к некоторым приходили родители и бабушки с дедушками. А вот говорить с родными по телефону им запрещали. Однажды один мальчик попросил у меня телефон, чтобы поговорить с мамой. Я дала, но потом руководство приюта строго предупредило, чтобы больше такого не было. Детям запрещали самостоятельно куда-то звонить.

По словам Иванны, уже сейчас дети подтверждают, что со стороны воспитателей было насилие.

- Узнав об этом скандале, я позвонила детям, телефоны которых у меня остались, — рассказала «ФАКТАМ» Иванна. — И они сказали мне: «Да, насилие было». Но деталей не рассказывают. Говорят, хотят как можно скорее об этом забыть.

По словам Иванны, директор приюта раньше производил нормальное впечатление.

- При первой встрече он рассказывал, как сотрудники приюта помогают детям, — рассказывает Иванна. — Говорил, что-то, что рассказывают дети, нужно делить пополам — мол, далеко не все из этого правда. Сейчас руководство приюта не выходит с нами на связь. Они заблокировали мой номер телефона. Когда я дозвонилась главбуху, та сначала сказала мне, что приют работает в обычном режиме. Но когда я напомнила, что мы собирались приехать к ним 7 августа, услышала в ответ, что сейчас не время для визитов.

У журналистки Оксаны Петрук, которая тоже неоднократно приезжала в этот приют, сложились другие впечатления.

- Я ездила туда с волонтерами и проводила там много времени, — рассказала «ФАКТАМ» Оксана Петрук. — Дети там особенные. Но я не заметила, чтобы они боялись воспитателей. Наоборот, знаю, что несколько лет назад был случай, когда дети разбили дежурному голову трубой. Что касается воспитателей, то с их стороны жестокости я не заметила. Инициативы и желания работать тоже — складывалось впечатление, что они просто отбывают рабочее время и детям достаточно внимания не уделяют. Что касается детей, то было разное. Они при нас часто ссорились, заламывали друг другу руки, бегали в туалет на перекур. Иногда за чашкой чая начинали рассказывать нам разные истории. И им нравилось, что эти истории нас шокировали. Девочки хвастались, как «брали дома деньги и ехали гулять по всей Украине». «Вы даже представить себе не можете, что я там делала, — с гордостью рассказывала мне одна девочка. — Вы только моему дяде не говорите, что я здесь, а то мне капец». А ее дядю знают и уважают все в области, он военный врач. Поэтому не знаю, все ли из того, что рассказывают эти дети — правда. Но если факты подтвердятся, это ужасно, и этому не может быть оправданий.

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