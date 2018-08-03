Омбудсмен показала, где будет жить бывший узник Кремля Костенко (фото)

Украина

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людимила Денисова сообщила, что освобожденному в России узнику Кремля Александру Костенко нашли временное жилье.

«Александр — крымчанин, семья его живет в аннексирована Крыму. Вернуться туда для него не представляется возможным. Мы пытались связаться с Еленой Костенко — мамой Александра, но ее телефон отключен в целях безопасности — не секрет, что телефоны слушают в РФ. Нужно было найти для него жилье», — пишет Людмила Денисова в социальных сетях.

По ее словам, после переговорах с руководством Кабмина и Киевской горгосадминистрации было найдено временное жилья для Александра Костенко. «Это две комнаты с балконом, санузлом. Частично меблированные — есть три кровати, сейчас занимаемся комплектацией. Это временное жилье, на полгода — год. Поможем Александру оформить статус внутренне перемещенного лица и всего, что с этим связано», — добавила омбудсмен.

Напомним, что Александр Костенко — активист Евромайдана из Крыма. Он вернулся на полуостров в декабре 2014 года. После оккупации полуострова Россией бывший сотрудник крымского «Беркута», который на тот момент уже работал на оккупантов, обратился в ФСБ и заявил, что Костенко бросил в него камень во время Евромайдана, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. В феврале 2015 года Александра арестовали, судили и отправили отбывать срок (три года и шесть месяцев) в Кировскую область (РФ).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Костенко вышел на свободу — крымчанина удерживали в колонии № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области РФ.