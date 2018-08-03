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Он не должен был ехать в тот злополучный рейс, — жена арестованного в России украинца Чабана (фото)

19 мая ФСБ России арестовала в поселке Климово Брянской области двух водителей международного пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Винница — Москва Олега Чабана и Александра Мамчура. Их обвиняют в контрабанде, хранении и перевозке оружия и взрывчатых устройств, которые были обнаружены в багаже пассажиров.

— Зеленый автобус «Неоплан», которым управлял мой подзащитный, 40-летний Олег Чабан, благополучно прошел украинско-российскую границу — никаких запрещенных предметов таможенники и пограничники не обнаружили, — говорит адвокат Чабана Юрий Билоус. — На территории России в поселке Климово автобус сломался. Водители разобрались, что вышел из строя коленчатый вал. На ремонт нужно было много времени, поэтому срочно запросили прислать другой автобус. Он прибыл. В него пересадили пассажиров, а неисправный водители отогнали на ближайшую автостоянку, чтобы заняться ремонтом.

Напарник Чабана позвонил какому-то человеку, гражданину России. Тот приехал среди ночи, забрал пакет с надписью «Грунтовка», положил его в багажник своей легковушки и уехал. Но не далеко — на соседней улице Первомайской автомобиль этого россиянина остановили сотрудники ФСБ (откуда они взялись в глухом селе ночью?), проверили багажник. В пакете с надписью «Грунтовка» оказалась взрывчатка. «Чекисты» тут же примчались к сломанному «Неоплану». На полке над одним из пассажирских сидений нашли сверток с двумя пистолетами заводского производства Glok-19.

Напарник моего подзащитного и россиянин, приехавший за «Грунтовкой» дали признательные показания, которые оформлены, как явка с повинной. Причем россиянина сразу же отпустили на подписку о невыезде.

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Имеет ли отношение к этой истории Олег Чабан? Он утверждает, что ничего не знал о пакетах с оружием и взрывчаткой. Следствие не смогло доказать обратное. Ни на одном из пакетов отпечатков моего подзащитного нет. Двухмесячный срок заключения уже истек, но российский суд продлил его до 4 сентября, хотя нет ни малейших доказательств вины Чабана. Возникает вопрос, признается ли в России принцип презумпции невиновности. Похоже, вина моего подзащитного для российского правосудия заключается лишь в том, что он гражданин Украины.

ФСБ заявляет, что ее сотрудники обнаружили то ли три, то ли четыре пакета с оружием и взрывчаткой. В связи с этим нужно сказать, что в пути крышка багажного отделения «Неоплана» не была заперта из-за неисправности замка. Так что в багаж могли подбросить все что угодно во время остановок автобуса на бензозаправках и в других местах. Мы пытались узнать у владельца автобуса, почему багажник не закрывался, но этот частный предприниматель на контакт не идет.

— Чабан сидит в одной камере со своим напарником?

— Нет, они в разных камерах. Следствие по делу напарника я комментировать не берусь.

*Наталья Чабан (в центре) с украинскими адвокатами Юрием Билоусом и Татьяной Камарали

Корреспондент «ФАКТОВ» взял эксклюзивное интервью у жены Олега Чабана Натальи.

— Накануне ареста у вас было предчувствие, что с мужем стрясется беда?

— Был вещий сон: приснилось, что ищу на кладбище своего двоюродного брата. Забрела на какое-то болото, нашла там отрубленную голову. Потом поняла, что на самом деле искала мужа. Кладбище приснилось из-за того, что рядом со стоянкой, на которую Олег с напарником отогнали «Неоплан» для ремонта, находится мастерская по изготовлению надгробных памятников.

Олег ведь не должен был ехать в тот злополучный рейс. Буквально за три часа до отправления мужу позвонили с работы, сказали, что водитель «Неоплана» по семейным обстоятельствам отказался ехать, поэтому Олег должен его подменить. Супруг не имел права отказаться, да он и не огорчился таким поворотом дела — за рейс полагается достойная оплата. Последнее, что он мне сообщил по вайберу из России: произошла поломка, пассажиров пересадили в другой автобус, ждут помощь из Украины.

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Он с 18 лет работает водителем. Многие годы у него была мечта ездить на очень больших автобусах. Полтора года назад мечта сбылась, супруг стал работать на междугородних и международных рейсах. В основном возил пассажиров в Карпаты и на море. Рейсы в Москву выпадали не часто. В нынешнем году это была то ли третья, то ли четвертая поездка в столицу соседнего государства.

До этого рейса все в нашей жизни складывалось хорошо. Три года назад Бог дал нам второго ребенка — Софийку. Когда она родилась, сыну было 16 лет. Я до сих пор не сказала дочке, что папа в российской тюрьме. На ее вопросы отвечаю, что отец в дороге, скоро приедет. Софийка чуть ли не каждый день берет в руки телефон и играет в разговор с папой (на глаза Натальи набегают слезы).

— Российские власти разрешили вам свидание с мужем?

— Да. Вообще, после ареста Олега, езжу в Россию как минимум три раза в месяц: на свидания и на суды, мне наконец разрешили присутствовать на заседаниях.

— Супруг сильно изменился в тюрьме?

— Похудел. Очень мало рассказывает об условиях содержания, о том, бьют ли его на допросах. Уверенно твердит: «Я не виновен». Во время первого свидания, которое разрешили через неделю после ареста, я увидела, что вся правая сторона лица Олега распухла. Спросила: «Тебя били!?» «Залежал», — сухо ответил он.

Знаете, сейчас я понимаю, за что его люблю — за его мужественность. Он делает все возможное, чтобы я как можно меньше переживала, поэтому и не рассказывает, каково это — находиться в заключении.

— Что существенное вы услышали на заседаниях суда?

— На последнем заседании судья спросила представителя следствия: «У вас есть доказательства вины Чабана Олега? В прошлый раз вы обещали их представить». Но вразумительного ответа не последовало.

Добиваюсь того, чтобы стать общественным адвокатом мужа, но российский суд мне пока в этом отказывает.

— Официальное письмо о том, что Олег Чабан за решеткой, посольство Украины в Российской Федерации получило только 27 июня, когда минуло больше месяца после его ареста, — говорит заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. — Такая задержка — грубое нарушение международного права. Ведь российская сторона должна была в течение трех дней официально уведомить посольство об аресте нашего гражданина.

Посольство по поручению МИД Украины обращалось к российской стороне с вопросами о причине ареста и месте содержания Олега Чабана. Обращалось посольство и в ФСБ за разрешением на встречу с Чабаном украинского консула. Затем по поручению МИД Украины эта просьба была подана повторно. Безрезультатно. Пришлось обращаться в МИД России с нотой протеста, в которой содержится требование пояснить причины того, почему консулу не разрешают встречу с Чабаном. Ответа на ноту мы пока что не дождались.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России выпустили на свободу одного из украинских узников Кремля.

Фото в заголовке из семейного архива

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